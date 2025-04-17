50 мільярдів зависли у банках? Чому ЄС зволікає з передачею Україні заморожених російських активів

Кремль може знову отримати доступ до своїх активів

Європейські країни майже три роки не можуть конфіскувати заморожені російські активи і передати Україні, що ми отримали потужний інструмент для відсічі повномасштабної агресії РФ. На кону стоїть доля 50 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Тімоті Еш. Він оцінив можливість конфіскації цих коштів найближчим часом.

Більше читайте у публікації: "Трамп поганий перемовник, а угода про копалини абсурдна, — економіст Тімоті Еш про мита США, війну з Путіним та майбутнє ЄС".

— На жаль, було змарновано дуже багато часу. Минуло майже три роки з моменту замороження цих активів. Було багато зволікань, виправдань, щоб не конфіскувати їх, — каже британський експерт.

За його словами, наближається дедлайн — у липні закінчується строк дії санкцій ЄС щодо РФ.

— Якщо Угорщина і Словаччина заблокують їх продовження, Росія зможе знову отримати доступ до своїх активів. А ми ж уже маємо механізм ERA (план країн G7 щодо надання Україні приблизно 50 млрд дол. у вигляді кредитів, які будуть погашатися коштом прибутків від заморожених російських активів. — Ред.), — продовжує аналітик.

Він пояснив: якщо активи повернуться до Росії, то відповідальність за ці 50 мільярдів лягає на країни "Великої сімки".

— Це просто абсурд, якщо подумати. Гадаю, на липневій зустрічі ЄС буде певний тиск, щоб знайти рішення. Це неймовірно: ми тримаємо ці російські гроші в наших банках і нічого з ними не робимо. Замість цього уряди на Заході воліють використовувати гроші платників податків на допомогу Україні. Такі лідери, як Макрон і Шольц, перешкоджали тому, щоб ці активи були заморожені, вилучені й передані Києву, — наголосив експерт Chatham House.

Тімоті Еш також погодився з думкою, що це змарнована можливість зміцнити українську оборону та інші галузі.

Нагадаємо, у червні 2024 Бельгія закликала Захід наслідувати її приклад і використовувати заморожені активи РФ.