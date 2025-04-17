Зверніть увагу на одну важливу деталь. Які купюри в Україні найчастіше підробляють

Їх можна зустріти будь-де

Найчастіше в Україні підробляють купюри номіналом 200 та 500 грн. Проте в обігу фальшивок не так, багато як здається.

Про це розповіла в етері "Київ 24" Олена Коробкова, голова правління "Ліги банків України". За її словами, на 1 млн банкнот припадає всього 4-6 підроблених купюр.

"Найчастіше підроблюють купюри 200 та 500 грн. Банкноти до 2015 року легко фальсифікувати, а вже нові мають елементи, які важко повторити", — каже Коробкова.

Вона пояснює, що саме купюри 100, 200 та 500 грн підроблюють найчастіше. Адже вони дуже популярні в обігу та легкі в фальсифікації, особливо банкноти старого зразку.

"З розвитком і якістю принтерів підвищується проблема, що можуть на них друкувати і підроблені купюри. Проте принтер не може повторити усі нюанси банкнот, зокрема тиснення", — каже експертка.

Вона пояснює, що зазвичай підроблені купюри з'являються на стихійних ринках чи різних торгових точках, де немає обладнання перевіряти їх. Під час контакту з купюрами слід звертати увагу на їх якість, оригінал повинен мати рельєф.

До того ж наразі у мережі є багато порталів, які на замовлення виготовляють фальшиві гроші за 40% від бажаної суми. І для створення таких банкнот не потрібен особливий принтер, деякі фальшивки друкують на звичайних.

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