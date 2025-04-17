Скандал з бюджетом війни і гори нерухомості: що відомо про заступника Кличка Прокопіва, який отримав підозру

Недавно Прокопів ставав фігурантом журналістського розслідування.

Володимир Прокопів, який працював заступником голови КМДА Віталія Кличка, отримав підозру від правоохоронців. За даними джерел "Телеграфу", його підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.. При цьому за свою кар’єру чиновник вже не раз ставав фігурантом скандалів та розслідувань.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про Володимира Прокопіва.

Володимир Прокопів

Заступник голови КМДА

Володимир Прокопів

Народився 28 серпня 1983 року в Івано-Франківську.

Освіта

Закінчив Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ) за спеціальністю "Радіофізика та електроніка". Закінчив магістратуру Тернопільського національно-економічного університету за спеціальністю "Адміністративний менеджмент".

Захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата хімічних наук у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.Вступив до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "правознавство", кваліфікацію юрист

Кар’єра

2005 Трудову діяльність розпочав на посаді директора представництва страхового акціонерного товариства "ОСТРА" у м. Харків

Трудову діяльність розпочав на посаді директора представництва страхового акціонерного товариства "ОСТРА" у м. Харків 2006-2019 працював помічником нардепа Анатолія Матвієнка на платній основі, якого обирали від Блоку "Наша Україна" та Блоку Петра Порошенка.

працював помічником нардепа Анатолія Матвієнка на платній основі, якого обирали від Блоку "Наша Україна" та Блоку Петра Порошенка. 2009 Заснував і очолив консалтингову компанію "ВП ГРУП", де працював директором до 2014 року

Заснував і очолив консалтингову компанію "ВП ГРУП", де працював директором до 2014 року 2014 Обраний депутатом Київської міської ради VII скликання

Обраний депутатом Київської міської ради VII скликання Обраний депутатом Київської міської ради VIII скликання

2015 Обраний на посаду заступника міського голови — секретаря Київської міської ради. Обов’язки виконував до 1 грудня 2020 року

Обраний на посаду заступника міського голови — секретаря Київської міської ради. Обов’язки виконував до 1 грудня 2020 року 2020 Обраний депутатом Київської міської ради IX скликання

Обраний депутатом Київської міської ради IX скликання 2021 Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень

Скандали та розслідування

У 2023 році Прокопів розсміявся, говорячи про бюджет війни для столиці. Під час розгляду бюджету на наступний рік у Київраді Прокопів заявив, що "міста мають жити своїм життям", а Києву не потрібний бюджет, орієнтований на війну. За це його розкритикували як колеги з партії, так і суспільство.

У 2024 році журналісти Bihus.Info заявили, що сім’я Прокопівв має велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, яка з’явилася під час перебування чиновника на посаді заступника голови КМДА. За даними розслідувачів, частина активів була придбана за вартістю, нижчою від ринкової. Крім цього, компанії, пов’язані з сім’єю Прокопіва, інвестували у будівництво житлових комплексів, навіть під час повномасштабного вторгнення. Після цього мер Києва Віталій Кличко усунув свого заступника та звернувся до правоохоронців. Прокопів своєю чергою написав заяву про звільнення.

Раніше "Телеграф" писав, що журналісти розповіли, хто такий Артур Палатний і до чого тут скандальний нічний клуб "Тутсі".