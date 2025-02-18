Які пенсії можуть отримувати українці, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Пенсія на загальних умовах буде меншою, аніж та, яка виплачуватиметься з урахуванням цього статусу

Пенсії в Україні деяких осіб можуть вирости, якщо громадянин належить до певних пільгових категорій населення. Така можливість є і у тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Якою очікується сума пенсії, якщо українець виходить на загальних умовах, але належить до категорії осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, розбирався "Телеграф". Аби вирахувати її, ми використали пенсійний калькулятор.

Тож, якщо 60-річний чоловік вирішив вийти на пенсію у лютому 2025 року, маючи 32 роки стажу (станом на поточний рік це мінімальна норма), і зарплату в 15 тисяч гривень, на загальних умовах та без врахування пільгових категорій населення, то йому виплачуватиметься по 5259 гривень.

Водночас якщо внести усі ці дані, але додати "особливі заслуги перед Батьківщиною", то сума виросте до 5783 гривень. Тобто різниця складе 524 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку суму пенсії отримуватимуть 60-річні чоловік та жінка у поточному році, зарплата яких не перевищувала 5 тисяч гривень.