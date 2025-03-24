Серед тварин, але при грошах: на Київщині шукають людей для робити в незвичному місці
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Роботодавець обіцяє не тільки гідні умови праці, але й позитивні емоції та драйвовий робочий настрій
Знайти роботу у Києві та області непросто. Але у Фастівському районі з'явилась гарна вакансія для українців — шукають працівників для роботи в місцевому екокомплексі.
Відповідну вакансію розмістили на інстаграм-сторінці Ясногородки. Роботодавець шукає: кухарів та кухарів-мангальників, піцайоло, барменів, касирів, офіціантів.
Як дістатися до Ясногородки з Києва
Громадським транспортом:
- Маршрутка №723 від станції метро "Святошин" до Ясногородки. Час у дорозі приблизно 40-50 хвилин.
- Електричка від Київського залізничного вокзалу або станції Святошин до станції "Бородянка", далі місцевим транспортом до Ясногородки (наближено 5-7 км).
Автомобілем:
- Їхати з Києва по трасі E373/М-07 (Київ-Ковель) в напрямку Житомира.
- Проїхати повз Стоянку та Микуличі.
- Після населеного пункту Козинці повернути на Ясногородку.
- Відстань від Києва — приблизно 35-40 км.
- Час у дорозі — близько 40-50 хвилин (залежно від трафіку).
Таксі:
Можна замовити таксі через мобільний додаток або службу таксі. Вартість поїздки буде приблизно 350-500 грн (залежно від часу отримання та попиту).
Переваги роботи
- Конкурентна заробітна плата.
- Програми навчання та професійного розвитку.
- Безкоштовне таксі додому після зміни.
- Дружня атмосфера в колективі.
- Унікальне робоче середовище серед природи (включно зі страусиною фермою).
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