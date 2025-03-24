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Серед тварин, але при грошах: на Київщині шукають людей для робити в незвичному місці

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Робота для киян Новина оновлена 24 березня 2025, 13:54
Робота для киян. Фото Колаж "Телеграф"

Роботодавець обіцяє не тільки гідні умови праці, але й позитивні емоції та драйвовий робочий настрій

Знайти роботу у Києві та області непросто. Але у Фастівському районі з'явилась гарна вакансія для українців — шукають працівників для роботи в місцевому екокомплексі.

Відповідну вакансію розмістили на інстаграм-сторінці Ясногородки. Роботодавець шукає: кухарів та кухарів-мангальників, піцайоло, барменів, касирів, офіціантів.

Як дістатися до Ясногородки з Києва

Громадським транспортом:

  • Маршрутка №723 від станції метро "Святошин" до Ясногородки. Час у дорозі приблизно 40-50 хвилин.
  • Електричка від Київського залізничного вокзалу або станції Святошин до станції "Бородянка", далі місцевим транспортом до Ясногородки (наближено 5-7 км).

Автомобілем:

  • Їхати з Києва по трасі E373/М-07 (Київ-Ковель) в напрямку Житомира.
  • Проїхати повз Стоянку та Микуличі.
  • Після населеного пункту Козинці повернути на Ясногородку.
  • Відстань від Києва — приблизно 35-40 км.
  • Час у дорозі — близько 40-50 хвилин (залежно від трафіку).

Таксі:

Можна замовити таксі через мобільний додаток або службу таксі. Вартість поїздки буде приблизно 350-500 грн (залежно від часу отримання та попиту).

Переваги роботи

  • Конкурентна заробітна плата.
  • Програми навчання та професійного розвитку.
  • Безкоштовне таксі додому після зміни.
  • Дружня атмосфера в колективі.
  • Унікальне робоче середовище серед природи (включно зі страусиною фермою).

Раніше "Телеграф" писав, що пенсіонерам пропонують роботу з приємною оплатою

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