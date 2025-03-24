Залишається в робочих чатах ОПЗЖ і знає що відбувається в Раді: де зараз одіозна екснардепка Королевська

Ексдепутатка втекла з України до повномасштабного вторгнення РФ, а пізніше була оголошена у розшук

Наталія Королевська — одіозна екснардепка, яка втекла з України разом із чоловіком-депутатом та дітьми ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вже з-за кордону вони обидва подали заяви про складання депутатських мандатів, проте, як виявилося, проросійська екснардепка залишається у робочих чатах ОПЗЖ.

"Телеграф" розповість, де зараз живе Наталія Королевська і що про неї відомо під час війни.

Наталія Королевська. Фото: Getty Image

Наталія Королевська — де вона зараз

Одіозна політикиня проросійських сил в Україні Наталія Королевська склала депутатський мандат уже під час повномасштабної війни в Україні — у 2023 році. А ось втекла з країни разом із чоловіком-депутатом Юрієм Солодом та дітьми ще раніше. Як виявилося, тепер колишня нардепка із сім’єю живе у Дубаї, де мають елітну нерухомість.

Наталія Королевська. Фото: Getty Image

Востаннє Королевську бачили в Дубаї, коли вона із чоловіком Юрієм Солодом прийшла до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столара. Схоже, проросійські депутати навіть за кордоном продовжують спілкуватися та підтримувати зв’язок.

Королевська та Солод у Дубаї. Скріншот із відео

Тим часом в Україні Наталію Королевську оголошено у розшук за недостовірні дані у декларації за 2020 рік. До речі, у ЗМІ є інформація, що Королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков’ї, які не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народним депутатом.

Незважаючи на те, що Наталія Королевська склала мандат, вона продовжує підтримувати зв’язок із перейменованою депутатською групою в парламенті під назвою Платформа за життя та мир (ПЗЖМ – колишня ОПЗЖ). Більше того, як стверджують джерела Radio NV в українському політикумі, Королевська "перебуває в депутатському чаті групи, і в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання Ради, комітети, коли і які голосування". Видання Radio NV припускає, що Королевська відповідає за зв’язок ОПЗЖ із Росією.

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