Скандал із фальшивими інвалідностями прокурорів: чи отримав хтось покарання

Розслідування початково мало серйозні масштаби

У Міністерстві охорони здоровʼя скасували інвалідності у 74 з 526 прокурорів, які мали такі статуси. Однак, попри виявлені фальшиві інвалідності, Офіс генерального прокурора не збирається звільняти жодного з цих прокурорів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. Нагадаємо, у листопаді 2024-го журналіст Юрій Бутусов виявив великий відсоток прокурорів з підозрілими інвалідностями в Хмельницькій прокуратурі. Це сталося після того, як при обшуках у керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи знайшли понад 6 млн доларів.

Наказ президента й результати розслідування

Володимир Зеленський доручив Генпрокуратурі та правоохоронним органам звітувати про заходи протидії корупції в контексті фальшивих інвалідностей серед прокурорів.

Тоді чинний генпрокурор Андрій Костін ініціював розслідування, але жодного із 67 прокурорів Хмельницької прокуратури з інвалідністю не було звільнено. Згодом, у жовтні 2024 року розпочали кримінальне провадження щодо законності надання інвалідностей держслужбовцям і правоохоронцям.

Центру протидії корупції у ДБР повідомили, що за пів року слідчих дій підозру оголосили лише двом прокурорам з фейковими інвалідностями — керівникам Хмельницької та Уманської прокуратур. Вони отримали пенсії на суму 1,5 млн гривень.

У МОЗ повідомили, що в Хмельницькій області скасували інвалідності у 13 прокурорів, а в інших областях — у 61.

Дії ДБР та ОГП

Слідчі ДБР і прокурори були поінформовані про результати цієї перевірки, оскільки вони її ініціювали. Проте замість того, щоб розслідувати недоброчесних прокурорів, ДБР зосередилося на перевірці військових.

Із 74 прокурорів, яким Міністерство охорони здоров’я скасувало фальшиві інвалідності, лише двом повідомили про підозру. Водночас жодного з них не звільнили, оскільки в офісі Генпрокурора не вважають це достатнім приводом для подання скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Ситуація з хмельницькими прокурорами подібна. Офіс генпрокурора повідомив, що із 78 прокурорів з інвалідністю не звільнили жодного. МОЗ скасував інвалідності у 13 прокурорів, а 39 викликали на дообстеження.

Одним з таких прокурорів був екскерівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник. Зрештою, він не з'явився на контрольну перевірку та пізніше звільнився за власним бажанням.

Майже жодних наслідків для винних

Загалом, за даними Генпрокуратури, 3 посадовці пішли за власним бажанням, а 11 — були звільнені лише з адміністративних посад, але продовжують працювати на інших посадах в прокуратурі.

Отже, більшість державних обвинувачів із фальшивими інвалідностями залишаються на своїх посадах, а піврічне розслідування майже не дало результатів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні офіційно скасовано медико-соціальні експертні комісії. Їхнє місце зайняли нові експертні комісії, які функціонуватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях, після низки резонансних скандалів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що замість МСЕК тепер Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або ж ЕКОПФО. Комісії будуть отримувати на розгляд пацієнтів вибірково, водночас ні пацієнт, ні комісія не будуть знати, який лікар буде аналізуватиме їхній випадок.

Більшість процесів спростили та перевели в цифровий формат. Всі етапи оцінювання фіксують в електронній системі, що допоможе уникнути корупції.