Казав, що знищить Авакова "як собаку": як загинув екслідер "Правого сектору" Олександр Музичко та де похований

Чоловік загинув у 51 рік

У ніч з 24 на 25 березня 2014 року вбили координатора "Правого сектору" на Заході України Олександра Музичка, відомого як "Сашко Білий". Тож сьогодні минають 11-ті роковини з дня його загибелі. А нещодавно в Одесі поховали відомого активіста Дем’яна Ганула.

"Телеграф" розкаже більше про відомого учасника "Правого сектору", чому він загинув і де його поховали.

Що відомо про Олександра Музичка

Олександр Музичко народився у Кізелі, що у Росії. Його предки воювали в Армії УНР. Проходив військову службу у військах протиповітряної оборони у Тбілісі. Після здобуття Україною незалежності Олександр створив Спілку незалежної української молоді у Рівному, яка була першою націоналістичною організацією у місті. Також долучився до Української національної асамблеї та загонів УНСО на Рівненщині.

"Сашко Білий" був членом націоналістичних організацій, фото "Радіо Трек"

Музичко брав участь у першій чеченській війні, під час якої командував загоном УНА-УНСО "Вікінг". Він входив до підрозділу польового командира Шаміля Басаєва та був особистим охоронцем президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Тоді українець отримав позивні "Білий" і "Консул".

"Сашко Білий" воював у Чечні проти росіян, фото з мережі

Після повернення до України Музичко став фігурантом кримінальних справ. У 1995 році він побився з відвідувачем кафе, за що його визнали винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Проти "Сашка Білого" також відкривали справу за стрілянину в одному з київських розважальних центрів.

За звинувачення у вимаганні коштів Музичко сидів кілька років у СІЗО, а в 2003 році чоловіка засудили до кількох років ув’язнення. У 2012 році Музичко балотувався в депутати Верховної Ради та посів шосте місце.

Музичко керував "Правим сектором" на Заході України, фото з мережі

У 2013 році Олександр координував "Правий сектор" у західних областях України. Брав участь у Євромайдані. У 2014 році Музичко приходив до рівненського прокурора Андрія Таргонія зі зброєю, принизив його і вдарив. Також чоловік казав, що покарає тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "як собаку".

Музичко казав, що покарає Авакова "як собаку"

Окрім цього, Музичко заявляв, якщо люди Авакова приїдуть на Рівненщину затримувати його, то він їх вб'є і тоді поїде "брати Київ". Згодом проти активіста відкрили кримінальну справу за хуліганство та погрози правоохоронцю.

Смерть і могила Олександра Музичка

У ніч з 24 на 25 березня працівники УБОЗ та спецпідрозділ "Сокіл" намагалися затримати членів організованої злочинної групи. У МВС повідомили, що Музичко почав стріляти по міліціонерах і влучив в бійця спецпідрозділу "Сокіл". Тоді копи відкрили вогонь у відповідь і смертельно поранили активіста під час затримання.

Цікаво, що за 10 днів до загибелі Музичко записав відеозвернення, що його можуть "прибрати".

"Керівництво генпрокуратури і МВС України прийняли рішення про моє фізичне знищення, або захоплення і видачу мене Росії, для того, щоб потім все звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін", — казав Музичко.

Рівненська та Луцька міськради назвали загибель Музичка "політичним вбивством" і закликали піти у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

З активістом прощалися у Рівненському обласному музично-драматичному театрі, куди прийшло кілька тисяч містян. Музичка поховали на Алеї Героїв кладовища "Нове" ("Молодіжне").

Музичка поховали у Рівному, фото Олексі Міклухи

Музичку звели пам'ятник у вигляді сірого широкого хреста та чорної плити. Також там можна побачити золотистий портрет-барельєф активіста. На могилі насаджені квіти та стоять ламадки.

Музичку встановили великий пам'ятник, фото Олексі Міклухи

На місці загибелі Музичку встановили великий молочно-коричневий хрест з вишитим рушником. Також там є плита з особистими даними Олександра та його портрет.

На місці загибелі Музичка встановили хрест, фото з мережі

Музичку встановили меморіал на місці загибелі, фото з мережі

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