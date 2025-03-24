Казав, що знищить Авакова "як собаку": як загинув екслідер "Правого сектору" Олександр Музичко та де похований
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чоловік загинув у 51 рік
У ніч з 24 на 25 березня 2014 року вбили координатора "Правого сектору" на Заході України Олександра Музичка, відомого як "Сашко Білий". Тож сьогодні минають 11-ті роковини з дня його загибелі. А нещодавно в Одесі поховали відомого активіста Дем’яна Ганула.
"Телеграф" розкаже більше про відомого учасника "Правого сектору", чому він загинув і де його поховали.
Що відомо про Олександра Музичка
Олександр Музичко народився у Кізелі, що у Росії. Його предки воювали в Армії УНР. Проходив військову службу у військах протиповітряної оборони у Тбілісі. Після здобуття Україною незалежності Олександр створив Спілку незалежної української молоді у Рівному, яка була першою націоналістичною організацією у місті. Також долучився до Української національної асамблеї та загонів УНСО на Рівненщині.
Музичко брав участь у першій чеченській війні, під час якої командував загоном УНА-УНСО "Вікінг". Він входив до підрозділу польового командира Шаміля Басаєва та був особистим охоронцем президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Тоді українець отримав позивні "Білий" і "Консул".
Після повернення до України Музичко став фігурантом кримінальних справ. У 1995 році він побився з відвідувачем кафе, за що його визнали винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Проти "Сашка Білого" також відкривали справу за стрілянину в одному з київських розважальних центрів.
За звинувачення у вимаганні коштів Музичко сидів кілька років у СІЗО, а в 2003 році чоловіка засудили до кількох років ув’язнення. У 2012 році Музичко балотувався в депутати Верховної Ради та посів шосте місце.
У 2013 році Олександр координував "Правий сектор" у західних областях України. Брав участь у Євромайдані. У 2014 році Музичко приходив до рівненського прокурора Андрія Таргонія зі зброєю, принизив його і вдарив. Також чоловік казав, що покарає тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "як собаку".
Окрім цього, Музичко заявляв, якщо люди Авакова приїдуть на Рівненщину затримувати його, то він їх вб'є і тоді поїде "брати Київ". Згодом проти активіста відкрили кримінальну справу за хуліганство та погрози правоохоронцю.
Смерть і могила Олександра Музичка
У ніч з 24 на 25 березня працівники УБОЗ та спецпідрозділ "Сокіл" намагалися затримати членів організованої злочинної групи. У МВС повідомили, що Музичко почав стріляти по міліціонерах і влучив в бійця спецпідрозділу "Сокіл". Тоді копи відкрили вогонь у відповідь і смертельно поранили активіста під час затримання.
Цікаво, що за 10 днів до загибелі Музичко записав відеозвернення, що його можуть "прибрати".
"Керівництво генпрокуратури і МВС України прийняли рішення про моє фізичне знищення, або захоплення і видачу мене Росії, для того, щоб потім все звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін", — казав Музичко.
Рівненська та Луцька міськради назвали загибель Музичка "політичним вбивством" і закликали піти у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
З активістом прощалися у Рівненському обласному музично-драматичному театрі, куди прийшло кілька тисяч містян. Музичка поховали на Алеї Героїв кладовища "Нове" ("Молодіжне").
Музичку звели пам'ятник у вигляді сірого широкого хреста та чорної плити. Також там можна побачити золотистий портрет-барельєф активіста. На могилі насаджені квіти та стоять ламадки.
На місці загибелі Музичку встановили великий молочно-коричневий хрест з вишитим рушником. Також там є плита з особистими даними Олександра та його портрет.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила Івана Вакарчука у Львові. Колишній міністр освіти і науки України похований у Львові.