Українець досяг пенсійного віку. З якого дня йому призначать виплату

Ця виплата призначається майже одразу

Українці у 2025 році можуть оформити собі пенсію в 60, 63 та 65 років, тобто після набуття права на неї. Однак коли саме встановлюють виплату, пояснили в Пенсійному фонді.

Згідно з даними, звернутись для оформлення виплати можна у будь-який час лише після виникнення права на пенсію, тобто на наступний день після виповнення 60 років. Однак це не можна робити раніше місяця до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, після досягнення особою пенсійного віку. Подати заяву на пенсію за віком можна протягом 3 місяців. Якщо цього не зробити, то виплата призначатиметься з дня звернення.

Водночас у ПФУ додали, що для осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсія за віком також призначатиметься з дня після набуття права на неї.

Якщо ж літня особа відстрочила свій вихід на відпочинок, але вирішила оформити пенсію, то ця виплата призначатиметься з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія 60-річних чоловіка та жінки у 2025 році, якщо вони отримують 7 тисяч гривень.