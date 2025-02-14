Доплата за кров: на скільки більша пенсія у почесних донорів

Почесні донори України отримують надбавку до пенсії

Українці, які мають статус Почесного донора України, отримують надбавку до пенсії. "Телеграф" пропонує подивитись, як змінюється пенсія у донорів чоловіків та жінок, які вийшли на пенсію в 2025 році із мінімально потрібною кількістю стажу — 32 роки. Припустимо, що вони отримували 8 тис. грн зарплатні.

Відповідно до статті 21 Закону України № 931-IX, розмір надбавки складає 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Відтак, у 2025 році, коли прожитковий мінімум становить 2 920 грн, надбавка для донорів зросла до 292 грн. Це на 33,1 грн більше, ніж у 2023 році.

Пенсія чоловіка - почесного донора

Пенсія жінки - почесного донора

Щоб вперше отримати цю доплату, потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом, ідентифікаційним кодом і посвідченням Почесного донора.

Нагадаємо, статус Почесного донора можуть отримати громадяни, які безоплатно здали:

40 разів кров

60 разів плазму

40 разів клітини крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити).

Тривалість періоду донацій не важлива. Окрім цього за день донації людина має отримати день відпочинку на роботі. Їх можна додати до відпустки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо людина має право на два види пенсії, наприклад по інвалідності чи за віком, потрібно обрати тільки один вид. Вони можуть різнитися по сумі.