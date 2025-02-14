Зарплата не більше 5 тис грн. На яку пенсію претендують 60-річні жінка та чоловік у 2025

Аби вирахувати виплату, необхідно внести дані про вік, зарплату та страховий стаж

Розмір пенсії в Україні, в основному, можна збільшити за допомогою заробітної плати, яку особа отримувала до настання пенсійного віку. Якщо ж вона була нижче мінімальної, то тоді й пенсія буде мізерною.

Аби порахувати, якою очікується виплата у 2025 році для 60-річних чоловіка та жінки, заробітна плата яких не більше 5 тисяч гривень, "Телеграф" використав спеціальний пенсійний калькулятор.

Уявімо, що у лютому 2025 році 60-річний чоловік вирішив вийти на пенсію. Його зарплата складає всього 5 тисяч гривень, а страхового стажу у нього достатньо — 35 років. Якщо внести усі ці дані в калькулятор та зазначити, що оформлення пенсії відбуватиметься на загальних умовах, без пільгових категорій населення, то сума виплати складе 1917 гривень.

Жінка у такому ж віці, при такій же зарплаті та кількості страхового стажу, у лютому отримає 2006 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в Україні у березні проведуть планову індексацію пенсійних нарахувань. Було озвучено попередній розмір коефіцієнта підвищення виплати, однак остаточний показник має встановити Міністерство соціальної політики протягом лютого.