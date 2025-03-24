Стало відомо, про що говорили Україна та США у Саудівській Аравії

У Білому домі раніше також заявляли, що мета переговорів – досягнення припинення вогню у Чорному морі

Переговори між США та Україною 23 березня, зокрема стосувалися припинення ударів по портах. Йшлося про взаємне припинення вогню.

Як повідомляє The Telegraph, переговори стосувалися інфраструктури та безпеки судноплавства. Київ назвав зустрічі "конструктивними та корисними".

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко підтвердив, що йшлося про припинення ударів по портах. Він розкрив трохи деталей.

"Обговорення стосувалося взаємного припинення вогню: ми не будемо атакувати їхні (російські) об’єкти на морі та річках, а вони не будуть атакувати наші об’єкти, наші Херсонський і Миколаївський порти, порти Великої Одеси", – уточнив радник президента.

Варто зазначити, що Reuters із посиланням на обізнаного співрозмовника підтверджує, що на переговорах Росії та США у Саудівській Аравії 24 березня, делегація США намагатиметься досягти прогресу у припиненні вогню між Росією та Україною у Чорному морі. У Білому домі раніше також заявляли, що мета переговорів – досягнення припинення вогню у Чорному морі, що забезпечить вільне судноплавство.

Нагадаємо, "Телеграф" стежить за ситуацією і публікує оновлені дані щодо переговорів США і Росії у Ер-Ріяді 24 березня. Очікується, що після зустрічі РФ та Штатів, відбудеться ще один раунд перемовин між Києвом та Вашингтоном.