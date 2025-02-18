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Какие пенсии могут получать украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна
Гривна. Фото ukr.net

Пенсия на общих условиях будет меньше, чем та, которая будет выплачиваться с учетом этого статуса

Пенсии в Украине некоторых лиц могут вырасти, если гражданин принадлежит к определенным льготным категориям населения. Такая возможность есть и у тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

Какой ожидается сумма пенсии, если украинец выходит на общих условиях, но относится к категории лиц с особыми заслугами перед Родиной, разбирался "Телеграф". Чтобы вычислить ее, мы использовали пенсионный калькулятор.

Поэтому, если 60-летний мужчина решил выйти на пенсию в феврале 2025 года, имея 32 года стажа (по состоянию на текущий год это минимальная норма), и зарплату в 15 тысяч гривен, на общих условиях и без учета льготных категорий населения, то ему будет выплачиваться по 5259 гривен.

В то же время, если внести все эти данные, но добавить "особые заслуги перед Родиной", то сумма вырастет до 5783 гривен. То есть, разница составит 524 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму пенсии будут получать 60-летние мужчина и женщина в текущем году, зарплата которых не превышала 5 тысяч гривен.

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#Пенсии #Пенсия #Пенсионный калькулятор