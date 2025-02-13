Якщо зарплата менше мінімалки. Якою буде пенсія в 60-річних чоловіка та жінки в 2025

Для вираховування суми виплати можна використати спеціальний калькулятор

Чоловік, що отримував не більше 9 тисяч гривень зарплати, у 2025 році не розраховуватиме на високу пенсію. Те саме стосується й українців, які мають ще нижчі зарплати.

Аби вирахувати точну суму пенсійного нарахування для жінок та чоловіків, які у 2025 році вирішили вийти на відпочинок, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор. За приклад суми заробітної плати ми взяли 7 тисяч гривень.

Якщо заробітна плата 60-річного чоловіка не перевищувала 7 тисяч гривень, він має 32 роки страхового стажу та хоче вийти на пенсію у 2025 році, то у лютому йому нарахують 2454 гривні.

Щодо 60-річної жінки, то вона у 2025 році з 32 роками страхового стажу та зарплатою в 7 тисяч гривень матиме право на 2489 гривень.

Ці суми актуальні лише при виході на відпочинок на загальних умовах, без пільгових категорій населення.

Варто нагадати, аби оформити пенсію в 60 років у 2025 році, українцю необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо в 63 роки, то від 22 до 32 років. Однак у разі виходу на відпочинок в 65 років, то від 15 до 22 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні в Україні мають провести індексацію пенсій.