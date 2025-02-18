Двоє дошкільнят та один працездатний батько. Скільки отримає допомоги малозабезпечена родина

Її виплачуватиме орган соціального захисту населення

Україна надає соціальну допомогу для малозабезпечених родин, сума якої різниться залежно від доходів членів сім'ї, а також від кількості дітей, працездатних та непрацездатних осіб.

Аби вирахувати, яким буде розмір допомоги для сім'ї з 4 осіб, у якій працює лише батько, "Телеграф" використав калькулятор на сайті "П'ятачок". Нарахування такої виплати передбачено законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Наприклад, якщо малозабезпечена сім'я складається з одного працездатного батька, однієї непрацездатної мати, двоє дітей до 6 років, а сукупний дохід на півроку складає 60 тисяч гривень, тобто по 10 тисяч гривень щомісяця, то вона отримуватиме 1610,50 гривень.

Але зауважте, що сума, яка була вирахувана в калькулятора може відрізнятись від тієї, що вирішить нараховувати орган соціального захисту населення. Адже під час вираховування сукупного доходу особа може припуститися помилки.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку допомогу отримає родина, де є троє дітей різного віку.