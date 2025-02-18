Двое дошкольников и один трудоспособный отец. Сколько получит помощи малообеспеченная семья

Ее будет выплачивать орган социальной защиты населения

Украина предоставляет социальную помощь для малообеспеченных семей, сумма которой различается в зависимости от доходов членов семьи, а также от количества детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц.

Чтобы вычислить, каким будет размер помощи для семьи из 4 человек, в которой работает только отец, "Телеграф" использовал калькулятор на сайте "Пятачок". Начисление такой выплаты предусмотрено законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Например, если малообеспеченная семья состоит из одного трудоспособного отца, одной нетрудоспособной матери, двое детей до 6 лет, а совокупный доход на полгода составляет 60 тысяч гривен, то есть по 10 тысяч гривен ежемесячно, то она будет получать 1610,50 гривен.

Но заметьте, что сумма, которая была высчитана в калькуляторе может отличаться от той, что решит начислять орган социальной защиты населения. Ведь при вычислении совокупного дохода лицо может допустить ошибку.

Ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь получит семья, где есть трое детей разного возраста.