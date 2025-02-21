Одинока мати виховує школяра і заробляє менше мінімалки. Якою буде сума допомоги

Сума очікується мізерною

Одинокі матері в Україні розраховують на соціальну виплату. Вона виплачуватиметься з моменту оформлення і до настання дитиною 18 років, але в певних випадках — до 23 років.

Аби отримувати таку виплату, жінка має виховувати самостійно хоча б одну дитину та мати дохід, який надає право на оформлення. "Телеграф" розібрався якою буде виплата для жінки, що має одного школяра та отримує зарплату в 5 тисяч гривень.

Якщо одинока мати виховує одну дитину віком від 6 до 18 років, тобто школяра, а сукупний дохід за півроку складає 30 тисяч гривень, тобто щомісячні 5 тисяч гривень, то їй передбачена грошова допомога в 696 гривень.

Сума такої виплати залежить від кількості дітей в родині та їх віку, а також середньомісячного доходу та прожиткового мінімуму. А нараховувати її будуть до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, наскільки може збільшитись сума виплати допомоги для одинокої мами, що виховує одразу двох школярів.