Свято 29 березня: що не можна робити сьогодні, аби уникнути лиха
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Дізнайтеся, що не варто робити цього дня, аби не отримати проблеми
У суботу, 29 березня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують священномученика Марка, диякона Кирила, преподобного Іоана Пустельника, святителя Євстафія Віфінійського. Зараз продовжується Великий піст до Великодня, тривалістю 48 днів.
- Священномученик Марк жив у часи переслідувань вірян імператором у 4-му столітті. Чоловік відправився до правителя сам, коли почув, що інших людей катують, намагаючись його знайти. Марка піддали тортурам, але він не зрадив Ісуса Христа.
- Диякон Кирило ліквідовував ідоли язичників у часи гоніння християн Костянтином Великим. Пізніше до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який також наказував захоплювати вірян. Так Кирила вбили.
- Преподобний Пустельник вів аскетичне життя, відокремившись від суспільства. Він побачив старий колодязь і вирішив там жити. Чоловік помер у 4-му столітті.
- Святитель Євстафій постригся у ченці та згодом став єпископом Віфінії, що у Малій Азії. Потрапив у заслання через віру в Ісуса Христа, де його катували та морили голодом. Євстафія не стало у 9-му столітті.
Традиції та прикмети 29 березня
Наші предки цього дня відзначали свято Берещення, тобто, вшановували березу. Також цього дня починали збирати березовий сік. Натомість віряни просять у святих заступництва та допомоги у справах.
- Грім у цей день є передвісником дощового літа.
- Якщо добре видно захід сонця — чекайте суху погоду.
- Тече багато соку з берези — можливі заморозки.
Що не можна робити 29 березня
- Не варто наїдатися хлібом на ніч. Це може спричинити злидні.
- Заборонено вживати м'ясо, молочні продукти, рибу, адже триває Великий піст.
- Не можна влаштовувати гулянки, свята та інші веселощі.
- Не рекомендується рубати дерева, бо це може привернути лихо.
- Також не можна шити, вишивати та працювати на землі.
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