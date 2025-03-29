Свято 29 березня: що не можна робити сьогодні, аби уникнути лиха

Дізнайтеся, що не варто робити цього дня, аби не отримати проблеми

У суботу, 29 березня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують священномученика Марка, диякона Кирила, преподобного Іоана Пустельника, святителя Євстафія Віфінійського. Зараз продовжується Великий піст до Великодня, тривалістю 48 днів.

Священномученик Марк жив у часи переслідувань вірян імператором у 4-му столітті. Чоловік відправився до правителя сам, коли почув, що інших людей катують, намагаючись його знайти. Марка піддали тортурам, але він не зрадив Ісуса Христа.

Диякон Кирило ліквідовував ідоли язичників у часи гоніння християн Костянтином Великим. Пізніше до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який також наказував захоплювати вірян. Так Кирила вбили.

Преподобний Пустельник вів аскетичне життя, відокремившись від суспільства. Він побачив старий колодязь і вирішив там жити. Чоловік помер у 4-му столітті.

Святитель Євстафій постригся у ченці та згодом став єпископом Віфінії, що у Малій Азії. Потрапив у заслання через віру в Ісуса Христа, де його катували та морили голодом. Євстафія не стало у 9-му столітті.

Традиції та прикмети 29 березня

Наші предки цього дня відзначали свято Берещення, тобто, вшановували березу. Також цього дня починали збирати березовий сік. Натомість віряни просять у святих заступництва та допомоги у справах.

Грім у цей день є передвісником дощового літа.

Якщо добре видно захід сонця — чекайте суху погоду.

Тече багато соку з берези — можливі заморозки.

Що не можна робити 29 березня

Не варто наїдатися хлібом на ніч. Це може спричинити злидні.

Заборонено вживати м'ясо, молочні продукти, рибу, адже триває Великий піст.

Не можна влаштовувати гулянки, свята та інші веселощі.

Не рекомендується рубати дерева, бо це може привернути лихо.

Також не можна шити, вишивати та працювати на землі.

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