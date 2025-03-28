Відомий корабель сгорів через атаку Росії по Дніпру. Як він з'явився в Bartolomeo та яким був (фото)

Готель-корабель Bartolomeo – візитівка Дніпра. Як створювали цей унікальний комплекс.

Bartolomeo Best River Resort у місті Дніпро — це сучасний готельно-ресторанний комплекс, що поєднує комфорт, розваги та унікальний дизайн. Розташований на Набережній Перемоги, 9Б, він був популярним місцем для відпочинку місцевих жителів та туристів. Головною архітектурною особливістю комплексу є ресторан у формі корабля, що символізує епоху великих географічних відкриттів. Після атаки Росії по Дніпру 28 березня корабель спалахнув, і, судячи з відео в соцмережах, збитки значні. "Телеграф" вирішив розповісти про історію як самого корабля, так і комплексу загалом.

Як повідомляється на офіційному сайті Bartolomeo, комплекс було відкрито на початку 2000-х років як елітну зону відпочинку з готелем, ресторанами та розважальною інфраструктурою. Основна концепція базувалася на ідеї поєднання природного середовища та атмосфери морських пригод.

В основу архітектурного задуму було покладено образ легендарного корабля San Gabriel, який належав флотилії португальського мореплавця Васко да Гами.

Під час численних реконструкцій та розширень, що тривали до середини 2010-х років, комплекс набув сучасного вигляду. Вдосконалювалися готельні номери, ресторанна зона та розважальні локації. Нині Bartolomeo Best River Resort відповідає високим стандартам курортів європейського рівня.

Архітектурна концепція та символізм

Центральним елементом комплексу є ресторан у вигляді корабля, що ніби "застряг" на піщаному пляжі серед скель. Його інтер’єр ретельно продуманий: хол оформлений у вигляді скелястого гроту з акваріумами, а стеля імітує дерев’яне днище корабля. Барельєфи в стилі індіанських племен, а також копія ацтекського календаря Камінь Сонця додають атмосфери таємничості та історичної глибини.

Загальна концепція передбачає не лише декоративність, а й ідею морських подорожей. Дизайнери прагнули передати дух пригод, тому відвідувачі можуть відчути себе частиною експедиції у пошуках нових відкриттів. Ця унікальна атмосфера робить Bartolomeo однією з найцікавіших локацій в Україні.

Інфраструктура комплексу

Bartolomeo Best River Resort займає площу 6,5 гектара та включає широкий спектр послуг для відпочинку:

Готель : понад 50 номерів, включаючи люксові апартаменти та дерев’яні бунгало в парковій зоні.

: понад 50 номерів, включаючи люксові апартаменти та дерев’яні бунгало в парковій зоні. Ресторани : два заклади, серед яких гастропаб Brazzuka з авторськими стравами та коктейлями.

: два заклади, серед яких гастропаб Brazzuka з авторськими стравами та коктейлями. Розважальна зона : нічний клуб, караоке-бар, яхт-клуб, спортивні майданчики (теніс, волейбол, міні-футбол), басейн та пляж із білим піском.

: нічний клуб, караоке-бар, яхт-клуб, спортивні майданчики (теніс, волейбол, міні-футбол), басейн та пляж із білим піском. Додаткові послуги: дитячі ігрові зони, спа-центр, конференц-зали, можливість оренди катерів і яхт.

Завдяки своєму розташуванню на березі Дніпра, комплекс пропонує мальовничі краєвиди, особливо в вечірній час, коли набережна освітлюється вогнями міста.

Значення для міста

Bartolomeo Best River Resort став важливою частиною туристичної інфраструктури Дніпра. Це місце приваблює не лише гостей міста, а й місцевих мешканців, які шукають комфортний відпочинок. Оригінальний дизайн комплексу та високий рівень сервісу роблять його знаковою локацією, що підкреслює сучасний статус Дніпра як мегаполісу з розвиненою туристичною сферою.

А ось що сталося зі знаменитим кораблем після атаки Росії 28 березня:

Раніше "Телеграф" писав про те, що Миколаїв, відомий як місто корабелів, приховує в собі численні архітектурні скарби. Серед них особливе місце займає історична будівля першої трамвайної підстанції 1914 року.