Одинокая мать воспитывает школьника и зарабатывает меньше минималки. Какой будет сумма помощи

Сумма ожидается мизерной

Одинокие матери в Украине рассчитывают на социальную выплату. Она будет выплачиваться с момента оформления и до наступления ребенком 18 лет, но в определенных случаях — до 23 лет.

Чтобы получать такую выплату, женщина должна воспитывать самостоятельно хотя бы одного ребенка и иметь доход, предоставляющий право на оформление. "Телеграф" разобрался, какой будет выплата для женщины, которая имеет одного школьника и получает зарплату в 5 тысяч гривен.

Если одинокая мать воспитывает одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, то есть школьника, а совокупный доход за полгода составляет 30 тысяч гривен, то есть ежемесячные 5 тысяч гривен, то ей предусмотрена денежная помощь в 696 гривен.

Сумма такой выплаты зависит от количества детей в семье и их возраста, а также среднемесячного дохода и прожиточного минимума. А начислять ее будут до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, насколько может увеличиться сумма выплаты помощи для одинокой мамы, воспитывающей сразу двух школьников.