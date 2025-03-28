Справжнє пекло: з'явилися перші відео моменту та наслідків удару по Дніпру

Відеокадри вже ширяться мережею

Ввечері у п'ятницю, 28 березня, російські дрони-камікадзе типу "шахед" атакували один із найвідоміших розважальних закладів Дніпра — готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo. Внаслідок удару почалася сильна пожежа, очевидці описують ситуацію як "справжнє пекло".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та користувачі соцмереж, які публікують перші відео з місця події.

На кадрах зафіксовано момент удару дрона по будівлі на вулиці Набережна Перемоги, 9Б. Після вибуху споруду охопило полум’я, густий дим піднявся над правобережною частиною міста, його було видно навіть з лівого берега.

Зверніть увагу, у відеоматеріалі присутня нецензурна лексика!

Очевидці знімають палаючий ресторан із вулиці та зсередини, кажучи, що в момент атаки в закладі перебували люди.

За даними Дніпропетровської ОВА, до лікарні доправили чотирьох поранених. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Крім того, палають багатоповерхівка та приватні будинки. Рятувальні служби вже працюють на місцях.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, який вигляд до влучання мав "Bartolomeo" — один із найвідоміших закладів Дніпра з готелем, ресторанами, концертними майданчиками та пляжною зоною.