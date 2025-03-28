Це місце приховує безліч легенд: що можна побачити на Лисій горі в Києві (фото)

Унікальне місце, де містика дохристиянських вірувань переплітається з військовою історією та дивовижною природою

Лиса гора є одним з найлегендарніших місць України, де міфологія, історія та природна краса переплітаються. Ця територія давно привертає увагу тих, хто цікавиться містикою, історією та природою.

Вона розташована біля метро Видубичі в Києві. "Телеграф" розповість про це місце докладніше

Міфологія та народні вірування

За народними повір'ями, Лиса гора вважається місцем зустрічі нечистої сили. Такі місця трапляються по всій Україні. Ця назва часто пов'язана з дохристиянськими віруваннями про місце збору нечистої сили. Сучасні легенди переплітаються з дохристиянськими святами, такими як Іван Купала та Коляда, поєднуючись із західноєвропейськими традиціями, як Геловін та Вальпургієва ніч.

Одним з найцікавіших аспектів Лисої гори є її зв'язок із легендою про сестру засновників Києва, Либідь. За легендою, Либідь оселилася на цій горі, віддалившись від своїх братів. Ця гора в X столітті називалася Дівичою горою, що підтверджується історичними документами Київських монастирів.

Не випадково ідол Перуна знаходиться на Лисій горі. Це центр язичництва в Києві. За часів Київської Русі волхви проводили там свої обряди, і досі є люди, які наслідують ці традиції. Перун у язичництві – повелитель грому та верховний бог, покровитель князів і дружини.

Лиса гора також пов'язана з численними містичними подіями. За легендами, саме звідси під час свят вилазить нечиста сила. Русалчин яр, розташований на території гори, вважають одним з місць, де відбуваються такі події. Крім того, на Лисій горі можна знайти залишки старих оборонних споруд, які, за переконанням декого, містять таємні проходи та підземні ходи.

Одна з найвідоміших легенд Лисої гори пов'язана із загадковою змією Уроборосом, яка обвивала всю землю, тримаючи свій хвіст у роті. За повір'ям, голова цієї могутньої змії знайшла тут свій вічний спокій, а гора стала символом нескінченності буття. Ця легенда пояснює відсутність рослинності на горі в давнину, через що вона й отримала свою назву – Лиса гора.

Лиса гора поділяється на кілька містичних місць: "Відьмин яр", "Русалчине озеро" та "Мертвецький гай". У "Відьминому яру" легко заблукати, й не одна людина зайшовши туди, більш не змогла повернутися. Також, кажуть, що з "Русалчиного озера" вночі виходять справжні русалки. "Мертвецький гай" отримав свою назву через велику кількість поховань. Моторошну атмосферу гаю підкреслює старе, закинуте кладовище, склеп та всохлі дерева.

Відношення до цього місця у жителів Києва досить неоднозначне – хтось ставиться до нього байдуже, хтось про нього практично не знає, а ті, хто знають про нього хоч щось, відверто побоюються його і вважають Лису гору нехорошим або містичним місцем.

Історична значущість

У XIX столітті на Лисій горі розпочалося будівництво фортеці, яке було частиною великого проєкту з будівництва кількох фортець навколо Києва. Лисогірський форт був одним з найпотужніших у Європі свого часу, але швидко втратив своє бойове значення через розвиток артилерії та фортифікації. Пізніше форт використовувався як склад та в'язниця. Одним з найцікавіших аспектів фортеці є її система підземних ходів та потерн, які зараз приваблюють шукачів пригод та містики.

Під час Першої світової війни фортеця втратила своє значення, і після революції 1917 року тут відбувалися трагічні події. За свідченнями істориків, на території фортеці проводилися страти політичних в'язнів, а братські могили досі залишаються місцем пам'яті та шанобу.

Природна краса та сучасність

Сьогодні Лиса гора є природним парком з унікальним ландшафтом. Територія гори домінує над Дніпром і колись була омивана водами чотирьох річок, що робило її ідеальним місцем для фортеці. Попри втрату частини природної території через будівництво житлових комплексів, Лиса гора залишається популярним місцем для тих, хто шукає містичної атмосфери та природної краси.

Одним з найцікавіших природних об'єктів на території Лисої гори є річка Либідь, яка протікає під горою. Лише 400 метрів її загальної течії збереглися в природному березі, що робить цю частину пам'яткою природи місцевого значення.

Лиса гора в Києві — це місце, де міфологія, історія та природа переплітаються, створюючи унікальну атмосферу, що приваблює багатьох відвідувачів. Вона й досі залишається одним з найцікавіших місць Києва.

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