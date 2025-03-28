Митрополит-фанат російської імператорської сім'ї із Черкас знову уникнув покарання — суд помʼякшив запобіжний захід

У Черкасах розгорівся новий скандал навколо колишнього ієрарха УПЦ (МП) митрополита Феодосія (Снігірьова). Попри п’ять підозр у злочинах проти державної безпеки, суд Соснівського району Черкас знову пом’якшив йому запобіжний захід, залишивши лише особисте зобов’язання.

У Черкаській єпархії ПЦУ дописали, що вважають такі рішення небезпечними й звинувачують суд у підігруванні пропаганді "русского міра". Там заявили, що обвинувачений митрополит не лише заперечував збройну агресію РФ проти України, а й возвеличував Російську Імперію.

Зокрема, під час візиту до жіночого монастиря, де проводив чернечий постриг, він назвав сестер на честь членів імперської родини Романових. У ПЦУ наголосили, що такі дії є наругою над пам’яттю загиблих у війні та зневагою до українського народу, який бореться за свободу.

6 квітня 2023 року Служба безпеки України повідомила нові деталі провадження. За даними СБУ, у 2020 році митрополит Феодосій наказав створити новий сайт єпархії за шаблоном РПЦ із використанням російського програмного забезпечення. Через нього ретранслювався деструктивний контент із прокремлівських ресурсів, зокрема "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru". На сайті також публікувалися матеріали, які виправдовували повномасштабне вторгнення, вихваляли московських священників, що співпрацюють з агресором, і містили заклики до об’єднання громад для боротьби проти України.

На підставі зібраних доказів митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України — за виправдання збройної агресії РФ. Раніше, 20 лютого, СБУ інкримінувала йому розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Під час обшуків у церковному керівництві вилучили техніку, мобільні телефони та друковані матеріали, що підтверджують злочинну діяльність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що до Києво-Печерської Лаври приходили правоохоронці. Працівники поліції нібито могли зайти в середину закритого приміщення, яке веде до Ближніх печер.