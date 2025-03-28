Скандальну криворізьку депутатку помітили на авто за 2 мільйони (фото)

Як чиновниця з зарплатою 25 тисяч гривень змогла дозволити собі Volkswagen Touareg і круїз?

У Кривому Розі бухгалтерка відділу освіти Довгинцівської райради Тетяна Корчевська опинилася в центрі скандалу. Попри офіційну зарплату у 25 тисяч гривень, чиновниця нещодавно придбала розкішний Volkswagen Touareg 2018 року вартістю близько 47,9 тис. доларів.

Як повідомляє видання Свої Кривий Ріг, вона є підозрюваною у справі про розкрадання понад 2 мільйонів гривень на ремонтах укриттів у школах та садках міста.

Схема розкрадання та фігуранти справи

За даними слідства, у 2023 році Корчевська змовилася з директором фірми "Абакон" Олегом Кондратенком, який на той момент очолював компанію.

Він – колишній депутат від "Європейської солідарності" та давній знайомий бухгалтерки ще з часів роботи у державному підприємстві "Криворізька Теплоцентраль". Слідчі встановили, що посадовиця передавала компанії запити на виконання ремонтів, фірма завищувала ціни, а потім тендери оформлювали через "Прозорро".

Загалом встановлено щонайменше 18 випадків безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Збитки громаді, за інформацією судових матеріалів, становлять понад 2 млн грн. Серед об'єктів, де проводили роботи:

укриття гімназії №109 "Темп" – 50 727 грн;

укриття гімназії №130 – 118 280 грн;

дитсадок №72 – 31 274 грн;

ліцей №24 – 278 423 грн;

інші освітні установи.

Суд та запобіжний захід

Корчевська стала фігуранткою кримінальної справи за ч. 4 ст. 191 КК України ("Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Центрально-Міський суд Кривого Рогу обрав для неї запобіжний захід: застава понад 454 тис. грн, підписка про невиїзд та передача паспорта на зберігання. Оскаржити рішення їй не вдалося.

Що ж до її спільника Кондратенка, то він, за даними джерел, виїхав за кордон. Наразі директором "Абакону" вказаний Лисак Микола Андрійович, але фірма фігурує в інших кримінальних провадженнях. Наприклад, після ремонту укриття гімназії №109 "Темп" сталося затоплення, що призвело до пошкодження стін, стелі та підлоги.

Розкішне життя на зарплату 25 тисяч

На суді Тетяна Корчевська надала довідку про свої доходи: за пів року вона заробила 163 999 грн. Проте на фоні скандалу виявилося, що вона дозволила собі відпочинок у Середземномор’ї, що коштував майже всю її зарплату за цей період. Крім того, чиновниця придбала елітний позашляховик, що явно не відповідає її офіційним доходам.

Корчевська раніше працювала на "Криворізькій Теплоцентралі" та також займалася закупівлями. Там вона співпрацювала з фірмою Кондратенка "Будстар-КР", яка вигравала тендери підприємства. Це лише підтверджує давній зв’язок між підозрюваними.

Слідство триває. Чи доведуть вину чиновниці – питання часу.

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