Одинока мати з однією дитиною. Скільки вона отримає допомоги

Є певні вимоги, за якої сума виплати складе трохи більше 2500 гривень

Одинокі матері в Україні мають право на грошову допомогу від держави. Сума залежить не тільки від кількості дітей в родині та їх віку, а й середньомісячного доходу та прожиткового мінімуму.

Допомогу також призначатимуть і для українки, яка виховує одну дитину, однак за однієї важливої умови. Аби вирахувати суму виплати, "Телеграф" використав спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Мати, що виховує одну дитину до 6 років, може отримати грошову допомогу у 2563 гривень від держави, однак за умови, якщо її дохід за півроку складає 0 гривень.

При цьому в сім'ї не повинно бути дітей шкільного віку чи студентів, від 18 до 23 років.

Нагадаємо, що така виплата призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде виплата для одинокої мати, що виховує дітей дошкільного віку.