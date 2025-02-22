Пенсія в 10 тис. грн. Скільки потрібно для неї стажу чоловікові в 2025

Аби мати таку виплату, потрібно відповідати певним умовам

Аби вийти на відпочинок в виокремлені терміни, українцям потрібно мати необхідну кількість страхового стажу. Він, як і розмір заробітної плати та вік, в якому оформлюється виплата, також впливає на пенсійне нарахування.

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років, особі потрібно мати не менше 32 років стажу. Однак скільки потрібно мати відпрацьованих років, аби отримувати 10 тисяч гривень пенсії, розбирався "Телеграф".

Згідно з пенсійним калькулятором, якщо 60-річний чоловік хоче у лютому 2025 року мати 10 тисяч гривень пенсії, то його загальний страховий стаж має складати 35 років, а заробітна плата — 26081 гривень.

Варто зауважити, що сума такої пенсії була вирахувана на загальних умовах, без пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні в Україні мають провести планову індексацію. Було визначено суми підвищення для осіб, які отримують 3, 5 та 10 тисяч гривень пенсії.