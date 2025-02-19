Березнева індексація. На скільки виростуть пенсії у тих, хто отримує 3, 5 та 10 тис грн
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Виплати не збільшаться лише в однієї категорії населення
На початку березня в Україні планується проведення індексації пенсій. Орієнтовно, відсоток підвищення становить 10%, але остаточного показника поки невідомо.
Індексація виплат проводитиметься так — 50% інфляції за минулий рік + 50% середнього за три роки зростання зарплат. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.
Згідно з даними, підвищення відбудеться від мінімальних 100 гривень. Сума залежатиме від розміру наявної пенсії.
Наскільки виросте пенсія в Україні та у кого
- Пенсіонерам, які отримують виплату меншу за мінімальну (2361 гривні), передбачено підвищення на 100-200 гривень;
- особи, що мають від 3 до 4 тисяч гривень пенсії, отримають внаслідок індексації 300-400 гривень;
- українцям зі пенсією до 5 тисяч гривень варто очікувати на додаткові 400-500 гривень;
- а тим, хто отримує 10 000 гривень пенсії й більше, передбачено 1000 гривень і більше.
Водночас спеціальні пенсії не підлягають індексації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в особи, що має мінімальний стаж та отримувала мінімальну зарплату.