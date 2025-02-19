Березнева індексація. На скільки виростуть пенсії у тих, хто отримує 3, 5 та 10 тис грн

Виплати не збільшаться лише в однієї категорії населення

На початку березня в Україні планується проведення індексації пенсій. Орієнтовно, відсоток підвищення становить 10%, але остаточного показника поки невідомо.

Індексація виплат проводитиметься так — 50% інфляції за минулий рік + 50% середнього за три роки зростання зарплат. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Згідно з даними, підвищення відбудеться від мінімальних 100 гривень. Сума залежатиме від розміру наявної пенсії.

Наскільки виросте пенсія в Україні та у кого

Пенсіонерам, які отримують виплату меншу за мінімальну (2361 гривні), передбачено підвищення на 100-200 гривень;

особи, що мають від 3 до 4 тисяч гривень пенсії, отримають внаслідок індексації 300-400 гривень;

українцям зі пенсією до 5 тисяч гривень варто очікувати на додаткові 400-500 гривень;

а тим, хто отримує 10 000 гривень пенсії й більше, передбачено 1000 гривень і більше.

Водночас спеціальні пенсії не підлягають індексації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в особи, що має мінімальний стаж та отримувала мінімальну зарплату.