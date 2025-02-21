Пенсія деяких українців збільшиться. Хто отримуватиме надбавку до кінця року

Пенсійний фонд оформить її автоматично

Пенсійне нарахування українців може вирости не тільки внаслідок індексації, а і за допомогою спеціальних надбавок. Одна з таких нараховуватиметься за умови досягнення певного віку.

У березні пенсіонери зможуть отримати надбавку, якщо їм виповнилось 70, 75 чи 80 років. З кожними 5 роками сума виплати ростиме, згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож, надбавка за вік у березні передбачена деяким категоріям пенсіонерів, а саме:

якщо їм виповнилось 70 років – 300 гривень;

75 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

Але вона надаватиметься не всім. Пенсійний фонд України автоматично оформить її для тих, хто має пенсію менше ніж 10340,35 гривні.

Варто зауважити, що надбавка здійснюватиметься щомісяця і розпочнеться з місяця, який буде наступним після досягнення певного віку. Сума, яка виплатиться першою, буде пропорційна кількості днів після дня народження пенсіонера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію претендує чоловік у 2025 році, якщо отримує 25 тисяч гривень зарплати.