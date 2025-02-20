Деякі пенсіонери мають подати заяву на перерахунок їхніх виплат. Для кого це обов'язково

Це правило діє для однієї категорії осіб

Українці, що вирішили працювати після набуття права на пенсію, продовжать отримувати свої виплати. Перерахунок для них відбувається автоматично, але деяким особам потрібно подавати спеціальну заявку.

В Україні з 1 березня очікується перерахунок пенсій для літніх осіб, що на 1 березня відпрацювали два роки або менше 2 років, але після призначення пенсії або її попереднього перерахунку вже минуло 24 місяці. Про це нагадали у "На пенсії".

Перерахунок виплати для таких пенсіонерів відбувається автоматично, але за словами незалежного консультанта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, заяву про перерахунок пенсії має право написати пенсіонер, який працює, якщо у нього, наприклад, два роки стажу накопичаться пізніше за 1 березня.

"Якщо пенсіонер вийшов на пенсію у травні 2023 року та продовжив працювати, то для проведення перерахунку йому варто звернутися до ПФУ у травні, бо на 1 березня у нього не буде ще 24 місяці стажу", — пояснив він.

Підвищені пенсії не варто очікувати одразу з 1 квітня. Перші суми мають прийти в червні, одразу з доплатою за квітень та травень.

Якщо ж пенсіонер, що працює, отримує виплату за вислугу років, то перерахунок має проводитись лише після досягнення ними пенсійного віку.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою має бути мінімальна зарплата, аби точно мати право на оформлення пенсії.