Пенсия в 10 тыс. грн. Сколько нужно для нее стажа мужчине в 2025

Чтобы иметь такую выплату, нужно соответствовать определенным условиям

Чтобы выйти на отдых в выделенные сроки, украинцам нужно иметь необходимое количество страхового стажа. Он, как и размер заработной платы и возраст, в котором оформляется выплата, также влияет на пенсионное начисление.

В 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет, лицу нужно иметь не менее 32 лет стажа. Однако, сколько нужно иметь отработанных лет, чтобы получать 10 тысяч гривен пенсии, разбирался "Телеграф".

Согласно пенсионному калькулятору, если 60-летний мужчина хочет в феврале 2025 года иметь 10 тысяч гривен пенсии, то его общий страховой стаж должен составлять 35 лет, а заработная плата — 26081 гривен.

Стоит заметить, что сумма такой пенсии была вычислена на общих условиях, без льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в Украине должны провести плановую индексацию. Были определены суммы повышения для лиц, получающих 3, 5 и 10 тысяч гривен пенсии.