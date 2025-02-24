Вартість проїзду зросте в одному з міст України: мешканців "схиляють" до безготівки

Попереднє підвищення ціни вже спонукало мешканців переходити на оплату через QR-коди

Після різкого зростання вартості проїзду в Києві, в областях також переглядають тарифи. Зокрема, у прифронтовому Миколаєві.

Місцеві видання повідомляють, що у Миколаєві з 1 березня зросте вартість проїзду в електротранспорті. Питання на виконкому офіційно мають розглянути 26 лютого. Якщо рішення буде ухвалене, з 1 березня вартість поїздки становитиме 10 гривень при готівковому розрахунку та 8 гривень при оплаті через QR-код.

Чому зростають тарифи?

Збільшенням вартості електроенергії, яка є основною статтею витрат.

Розширенням мережі тролейбусних маршрутів (відкрито останнім часом чотири нових), що потребує додаткових ресурсів.

Збільшенням штату працівників, необхідних для обслуговування нових маршрутів.

Акцент на безготівкову оплату

Вартість квитка при оплаті через QR-код зросте лише на 1 гривню, що, за словами керівника КП, є частиною стратегії зі зменшення обігу готівки. Попереднє підвищення електронного тарифу на 1 гривню призвело до зростання кількості безготівкових оплат у три рази, і у підприємстві сподіваються, що ця тенденція продовжиться.

Оплата через QR-код

Раніше "Телеграф" розповідав про зростання вартості проїзду у Львові — за весь міський транспорт встановлена єдина ціна — 25 грн за квиток, при оплаті безготівкою — 15 грн, а Леокардом — 13 грн. Здорожчав проїзд і в інших містах країни.