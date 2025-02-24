Вартість проїзду зросте в одному з міст України: мешканців "схиляють" до безготівки
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Попереднє підвищення ціни вже спонукало мешканців переходити на оплату через QR-коди
Після різкого зростання вартості проїзду в Києві, в областях також переглядають тарифи. Зокрема, у прифронтовому Миколаєві.
Місцеві видання повідомляють, що у Миколаєві з 1 березня зросте вартість проїзду в електротранспорті. Питання на виконкому офіційно мають розглянути 26 лютого. Якщо рішення буде ухвалене, з 1 березня вартість поїздки становитиме 10 гривень при готівковому розрахунку та 8 гривень при оплаті через QR-код.
Чому зростають тарифи?
- Збільшенням вартості електроенергії, яка є основною статтею витрат.
- Розширенням мережі тролейбусних маршрутів (відкрито останнім часом чотири нових), що потребує додаткових ресурсів.
- Збільшенням штату працівників, необхідних для обслуговування нових маршрутів.
Акцент на безготівкову оплату
Вартість квитка при оплаті через QR-код зросте лише на 1 гривню, що, за словами керівника КП, є частиною стратегії зі зменшення обігу готівки. Попереднє підвищення електронного тарифу на 1 гривню призвело до зростання кількості безготівкових оплат у три рази, і у підприємстві сподіваються, що ця тенденція продовжиться.
Раніше "Телеграф" розповідав про зростання вартості проїзду у Львові — за весь міський транспорт встановлена єдина ціна — 25 грн за квиток, при оплаті безготівкою — 15 грн, а Леокардом — 13 грн. Здорожчав проїзд і в інших містах країни.