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Вартість проїзду зросте в одному з міст України: мешканців "схиляють" до безготівки

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Здорожчання пов'язане із появою нових маршрутів Новина оновлена 24 лютого 2025, 09:45
Здорожчання пов'язане із появою нових маршрутів. Фото mkelektrotrans.mk.ua

Попереднє підвищення ціни вже спонукало мешканців переходити на оплату через QR-коди

Після різкого зростання вартості проїзду в Києві, в областях також переглядають тарифи. Зокрема, у прифронтовому Миколаєві.

Місцеві видання повідомляють, що у Миколаєві з 1 березня зросте вартість проїзду в електротранспорті. Питання на виконкому офіційно мають розглянути 26 лютого. Якщо рішення буде ухвалене, з 1 березня вартість поїздки становитиме 10 гривень при готівковому розрахунку та 8 гривень при оплаті через QR-код.

Чому зростають тарифи?

  • Збільшенням вартості електроенергії, яка є основною статтею витрат.
  • Розширенням мережі тролейбусних маршрутів (відкрито останнім часом чотири нових), що потребує додаткових ресурсів.
  • Збільшенням штату працівників, необхідних для обслуговування нових маршрутів.

Акцент на безготівкову оплату

Вартість квитка при оплаті через QR-код зросте лише на 1 гривню, що, за словами керівника КП, є частиною стратегії зі зменшення обігу готівки. Попереднє підвищення електронного тарифу на 1 гривню призвело до зростання кількості безготівкових оплат у три рази, і у підприємстві сподіваються, що ця тенденція продовжиться.

Оплата через QR-код
Оплата через QR-код

Раніше "Телеграф" розповідав про зростання вартості проїзду у Львові — за весь міський транспорт встановлена єдина ціна — 25 грн за квиток, при оплаті безготівкою — 15 грн, а Леокардом — 13 грн. Здорожчав проїзд і в інших містах країни.

Теги:
#Миколаїв #Транспорт #Тарифи