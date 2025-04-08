"Замирення" чи продовження війни з Росією. Аналітик пояснив ризики для України

Будь-яка проміжна домовленість має бути частиною великих угод

Якщо війна з Росією буде завершена на тих позиціях, які ми зараз маємо, і Київ не отримає репарацій від Москви, — Україну спіткає глибока економічна яма. Річ у тім, що ми можемо фінансувати наші видатки лише наполовину.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він пояснив, чому Україну не влаштує проміжний сценарій.

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".

— Я вже два роки кажу, що "замирення" для України є більш ризикованим сценарієм, аніж продовження бойових дій. Хоч як би жахливо це звучало, — каже економіст.

На його думку, таке "завершення війни" означатиме, що Україна погодились на часткове зняття санкцій з Росії, яка буде переозброюватися і готуватися до наступної війни.

— В цей час в Україні відбуваються політичні сварки, атомізація громадянського суспільства і відтік людей у страху повторення сценарію з Мінськими домовленостями, — наголошує аналітик. — Нам не можна допускати проміжних сценаріїв. Ми маємо зробити все, щоб будь-яка проміжна домовленість була лише частиною великих угод. І навіть після цього ми не повинні зупинятися в технологізації армії, у донатах і у прагненні мати більшу економічну стійкість.

За словами засновника Advanter Group, щойно Трамп чи Путін переконають ЄС, що це і є мир, щойно ми відчуємо бодай тінь слабини з боку МВФ, "Великої сімки" чи Європейського Союзу в економічній допомозі, ми матимемо економічну катастрофу.

— Наразі ми можемо фінансувати наші видатки лише наполовину, а скоротити фінансування армії — це означає програти за кілька місяців нового наступу Росії, — підсумував Андрій Длігач.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли у Путіна закінчаться гроші на війну з Україною.