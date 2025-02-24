Стоимость проезда вырастет в одном из городов Украины: жителей "склоняют" к безналу

Предыдущее повышение цены уже побудило жителей переходить на оплату через QR-коды

После резкого роста стоимости проезда в Киеве, в областях также пересматривают тарифы. В частности, в прифронтовом Николаеве.

Местные издания сообщают, что в Николаеве с 1 марта вырастет стоимость проезда в электротранспорте. Вопрос на исполкоме официально должны рассмотреть 26 февраля. Если решение будет принято, с 1 марта стоимость поездки будет составлять 10 гривен при наличном расчете и 8 гривен при оплате через QR-код.

Почему растут тарифы?

Увеличение стоимости электроэнергии, которая является основной статьей затрат.

Расширение сети троллейбусных маршрутов (открыто в последнее время четыре новых), что требует дополнительных ресурсов.

Увеличение штата работников, необходимых для обслуживания новых маршрутов.

Акцент на безналичную оплату

Стоимость билета при оплате через QR-код вырастет всего на 1 гривну, что, по словам руководителя КП, является частью стратегии по уменьшению оборота наличных денег. Предыдущее повышение электронного тарифа на 1 гривну привело к росту количества безналичных оплат в три раза, и на предприятии надеются, что эта тенденция продолжится.

Оплата через QR-код

Ранее "Телеграф" рассказывал о росте стоимости проезда во Львове — за весь городской транспорт установлена единая цена — 25 грн за билет, при оплате безналичными — 15 грн, а Леокардом — 13 грн. Удорожал проезд и в других городах страны.