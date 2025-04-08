Vodafone висунули незвичайну претензію. Через нього людям на голови капає вода

Оператор відповів

Мобільний оператор Vodafone часто стає об'єктом критики — люди висувають претензії через високі тарифи чи проблеми зі зв'язком. Проте цього разу українець поскаржився на нестандартну ситуацію — через працівника Vodafone у під'їзді протікає дах.

Про це чоловік розповів під одним з дописів на Facebook-сторінці Vodafone. Він розповів, що співробітник компанії додумався просвердлити у стелі під'їзду отвір для проводів.

"Ваш дебіл працівник просвердлив у стелі в під'їзді отвір для проводів і тепер під час дощу капає вода. Треба прибрати діру", — написав українець.

Що відповіли у Vodafone

Представник Vodafone Ukraine відповів. Там ситуацію назвали "складністю" та запропонували звернутися у приватні повідомлення.

"Будь ласка, зверніться у приватні повідомлення нашої сторінки, передамо запит фахівцям для вирішення складності.️ Даруйте за труднощі", — йдеться у відповіді оператора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з клієнтів Vodafone поскаржився, що з його рахунку два рази за три місяці списали гроші "незрозуміло за що". Він 16 років був з цим оператором, проте задумався про перехід до іншого. В компанії відповіли.