Vodafone висунули незвичайну претензію. Через нього людям на голови капає вода
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Оператор відповів
Мобільний оператор Vodafone часто стає об'єктом критики — люди висувають претензії через високі тарифи чи проблеми зі зв'язком. Проте цього разу українець поскаржився на нестандартну ситуацію — через працівника Vodafone у під'їзді протікає дах.
Про це чоловік розповів під одним з дописів на Facebook-сторінці Vodafone. Він розповів, що співробітник компанії додумався просвердлити у стелі під'їзду отвір для проводів.
"Ваш дебіл працівник просвердлив у стелі в під'їзді отвір для проводів і тепер під час дощу капає вода. Треба прибрати діру", — написав українець.
Що відповіли у Vodafone
Представник Vodafone Ukraine відповів. Там ситуацію назвали "складністю" та запропонували звернутися у приватні повідомлення.
"Будь ласка, зверніться у приватні повідомлення нашої сторінки, передамо запит фахівцям для вирішення складності.️ Даруйте за труднощі", — йдеться у відповіді оператора.
Раніше "Телеграф" розповідав, що один з клієнтів Vodafone поскаржився, що з його рахунку два рази за три місяці списали гроші "незрозуміло за що". Він 16 років був з цим оператором, проте задумався про перехід до іншого. В компанії відповіли.