В одному з міст заходу України тарифи на проїзд у транспорті зросли одразу на 50%

Виконавчий комітет вирішив підняти вартість проїзду відразу на половину

Нова хвиля подорожчання проїзду в громадському транспорті охопила українські міста. Тепер вона дісталась і Тернополя, де востаннє підвищували ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах у 2021 році. З того часу суттєво зросла вартість пального, курс іноземної валюти (а, відповідно, і запчастини), мінімальна зарплата, електроенергія тощо.

Тому у Тернополі вирішили підвищити вартість проїзду одразу на 50%. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив відповідне рішення. Нові тарифи почнуть діяти з 1 серпня.

З 1 серпня вводяться такі тарифи:

12 грн при використанні "Соціальної карти Тернополянина" (пластикова картка для проїзду жителів тернопільської громади);

14 грн при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

15 грн при розрахунку банківською карткою, NFC-пристроєм або разовим квитком.

До речі, тенденція з підняття вартості проїзду сьогодні спостерігається у багатьох містах України. Зокрема, раніше "Телеграф" писав, що за вартістю проїзду лідирує Львів. Тут при оплаті готівкою у водія потрібно заплатити 20 гривень (раніше було 10). Можна також оплачувати смартфоном за QR-кодом просто у маршрутці, тролейбусі чи трамваї. Такий квиток коштує 15 гривень. Найдешевшим є проїзд за допомогою "ЛеоКарт" — 13 гривень. Восени місцева влада планує підвищити тарифи. Кажуть, що нові тарифи на проїзд можуть досягати 25 гривень.

А що в інших містах Західної України

В Івано-Франківську також нещодавно підняли вартість проїзду. З 20 червня мешканці на гості міста мають платити не 10, а 15 гривень на проїзд. Якщо оплачуєш через QR-код чи банківською картою, то треба платити 12 гривень. У Франківську також діє місцева соціальна картка "Галка", за якою студенти платять 8 гривень, інші — 10.

В Ужгороді відразу за "Фраником" підняли тарифи на проїзд в громадському транспорті з 12 до 15 гривень. У Чернівцях це зробили ще навесні — квиток у тролейбусах вартує 12 гривень, в автобусах — 14 гривень. Можна також придбати квиток на цілий день, він коштує 50 гривень.

Для порівняння, у Києві проїзд у всіх видах транспорту вартує 8 гривень, у Миколаєві — від 8 до 15 гривень, у Дніпрі — 15 грн.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Одесі спалахнув скандал з військовим та водієм маршрутки. Він відмовив військовослужбовцю у безплатному проїзді.