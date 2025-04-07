Рахунок йде на місяці? Коли у Путіна закінчаться гроші на війну в Україні

Економіст дав прогноз по виснаженню Росії

Росії потрібні гроші для ведення війни проти України, але кошти у агресора можуть закінчитися вже на початку літа 2025 року. Тому господар Кремля Володимир Путін і так прагне захопити якомога більше наших територій, щоб мати козирі у переговорах із президентом США Дональдом Трампом.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він пояснив, наскільки Росії важливий економічний чинник для продовження війни

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".

— Росія виснажилась, її Фонд національного добробуту виснажений, — каже експерт. — Цього року перевищення видатків над доходами складає майже 3 трильйони. На початок року Фонд національного добробуту мав ліквідними близько 4,5 трильйона рублів.

За словами економіста, Росія виснажується набагато швидше, аніж прогнозувалося.

— За нашими підрахунками, це мало відбутися в серпні-вересні цього року, але може статися вже у червні-липні. З одного боку, Путін квапиться захопити якомога більше території, розуміючи, що довго війну вести він не зможе. З іншого — шантажує Трампа, розуміючи, що йому в жодному разі не можна показувати слабкість, — наголошує аналітик.

Де-факто, якщо з Росії не знімати діючі та запроваджувати вторинні санкції, посилювати контроль над паралельним імпортом продукції подвійного призначення, вже до кінця цього року ми матимемо радикальну зміну економічної ситуації у РФ, — підсумував Андрій Длігач.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" роки, коли Євросоюз може розвалитися.