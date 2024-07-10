У містах західної України зросли тарифи на проїзд, та це ще не фінал: скільки коштує зараз і чого чекати

Львів лідирує з тарифом за разовий квиток, а з вересня планує підняти ціну ще раз

Жителі міст Західної України зіткнулися з новою економічною реальністю – стрімким подорожчанням проїзду в громадському транспорті. Ця ситуація суттєво впливає на щоденні витрати громадян на проїзд, аже подекуди вони зросли вдвічі. Окрім того, скасовуються і певні пільги у літній період.

У низці обласних центрів проїзд у комунальному транспорті подорожчав досить істотно. Основними причинами цього стали зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та запчастини.

Львів

Львів лідирує за вартістю проїзду. Наразі разовий квиток, придбаний у водія, коштує 20 грн (раніше було 10 грн). При оплаті за QR-кодом ціна становить 15 грн (було 8,5 грн). Найдешевшим проїзд по місту буде із використанням "ЛеоКарт" – 13 грн. Окрім того, з вересня 2024 року міська влада планує подальше підвищення до 25 грн.

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ підняв ціну на проїзд з 10 до 15 грн з 20 червня 2024 року. При оплаті банківською картою або через QR-код діє знижка — 12 грн. Власники картки "Галка" платять 10 грн, а студенти — 8 грн.

Ужгород

В Ужгороді від 26 червня тариф зріс з 12 до 15 грн. Міська влада пояснює це зростанням цін на паливо, запчастини та підвищенням мінімальної заробітної плати.

Чернівці

У Чернівцях вартість проїзду зросла ще 1 березня 2024 року. Тепер загальний квиток у тролейбусах коштує 12 гривень, в автобусах – 14 гривень. Денний квиток на усі міські маршрути коштує 50 грн, його можна придбати у водія.

Щодо Тернополя й інших обласних центрів, підвищення вартості проїзду в громадському транспорті ще остаточно не узгоджене. Але експерти зазначають, що воно неодмінно відбудеться найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав, що ціни на пальне будуть щонайменше на 5 грн вищими після прийняття нових акцизів. А це може спровокувати чергове подорожчання проїзду.