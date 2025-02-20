У киян раптово з карток списали кошти навіть без поїздок у транспорті: що сталось

"Київ Цифровий" пояснив несподівані списання за проїзд.

Кияни почали масово помічати списання коштів за проїзд у громадському транспорті, навіть якщо фактично не користувалися ним у день транзакції. Причина цього – технічна затримка у платіжній системі "Київ Цифровий", яка сталася в період з 10 по 12 лютого.

Як повідомляють у "Київ Цифровий", під час налаштування платіжних систем кошти тимчасово не списувалися з банківських рахунків пасажирів, хоча система валідації фіксувала всі здійснені поїздки. Тепер ці транзакції надійшли до банків і почали оброблятися з затримкою.

У результаті користувачі бачать у виписці списання коштів за проїзд, хоча могли навіть не перебувати в громадському транспорті у цей момент. Проте причин для занепокоєння немає – це не помилка чи збій, а відкладені платежі за фактично здійснені поїздки.

У "Київ Цифровий" просять містян не хвилюватися та запевняють, що всі транзакції відповідають реальним поїздкам, які були здійснені раніше. Також вони рекомендують перевірити історію поїздок у застосунку, щоб переконатися у коректності списань.

Нагадаємо, що система електронної оплати проїзду в Києві працює з прив’язкою до банківських карток, і в разі технічних оновлень можливі затримки у проведенні платежів.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки грошей витрачають жителі Києва через підвищення тарифів на проїзд.