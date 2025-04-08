Росіяни змінили тактику на фронті: в чому полягає небезпека

Росіяни тепер не йдуть в лоб на населені пункти

Тактика російських загарбників на фронті зазнала суттєвих змін. Вони відмовляються від прямих штурмів населених пунктів, натомість намагаються їх охоплювати та обходити.

Про це розповів 31-річний Герой України, майор Віталій Литвин в інтерв'ю "Українській правді". За словами військового, зміна підходу відбулася після боїв за Авдіївку, де росіяни зазнали значних втрат. "Вони навіть Авдіївку штурмували в лоб, а після Авдіївки вони прямо в цьому ствердилися", – зазначив Литвин.

Майор наголосив, що під час боїв у містах загарбники зрозуміли високу ресурсозатратність таких операцій. "Для взяття Маріуполя, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута вони поклали дуже великі ресурси", – підкреслив військовий.

Наразі російські війська продовжують тиснути на окремих напрямках, зокрема в районі Часового Яру. "Вони будуть намагатися його охоплювати, обходити", – пояснив Литвин.

Масштаб втрат ворога під час попередньої тактики вражає. За свідченнями полонених російських офіцерів, які наводить Віталій Литвин, лише за два тижні боїв у Рубіжному окупанти втратили близько тисячі солдатів. "У нас втрат за два тижні близько двох батальйонів. А це тисяча загарбників", — сказав Литвин.

Попри зміну тактики, плани росіян щодо захоплення всієї Донеччини Литвин називає "дуже амбітними", хоча й визнає, що ворог і надалі намагатиметься захоплювати окремі населені пункти та посилювати тиск на українські позиції.

Згідно з даними Deepstate, росіяни продовжують тиснути на захід від Часового Яру. Штурми тут не припиняються щодня, що ще раз підтверджує слова майора про плани РФ захопити всю Донеччину.

Також напружена ситуація біля Торецька. РФ намагається створити виступ і атакує північніше від міста, ймовірно, з ціллю захопити населені пункти до Кліщіївки чи Часового Яру.

Аналогічна ситуація — біля н.п. Тарасівка та Пантелеймонівка.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянам до Запоріжжя залишилося менш як 40 км. Вибухи у місті лунають майже щодня.