Як мита позначаться на доларі: економіст розповів, чого чекати від політики Трампа

Вчинки Вашингтона непередбачувані та можуть змінити весь світ

Після введення президентом США Дональдом Трампом нових торгових мит робити якісь прогнози про ситуацію на фондових ринках стало дуже складно. Однак у долара у всій цій історії перспективи кращі, ніж у євро.

Про це "Телеграфу" розповів економіст та фінансист Руслан Чорний. Він висловив сподівання, що ринки стабілізуються після падіння, але підкреслив, що вчинки Трампа дуже складно передбачити.

"Не думаю, що хтось у світі очікував, що заяви лише однієї людини здатні спровокувати обвал усього світового ринку. Трамп виявився саме такою людиною. Йому вдалося знищити політичну систему "стримувань і противаг", що будувалася століттями в США та Європі. Зараз важко робити будь-які прогнози щодо ринків", — сказав він.

Економіст не виключив, що Білий дім може вжити й інших кроків, які серйозно змінять картину світу і не лише у фінансовому плані. Це може стосуватися захоплення Гренландії або початку нової війни на Близькому Сході. При цьому Чорний припустив, що долар нинішню ситуацію перенесе краще за євро.

"Зараз нічого не можна прогнозувати точно. Але Трамп все зробить для збереження у своїх громадян доларів. У євро перспективи гірші", — додав експерт.

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. При цьому адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки.