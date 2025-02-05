Рус

"Це яку зарплату треба мати": українці не стрималися через подорожчання проїзду до Києва

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчав Новина оновлена 05 лютого 2025, 17:40
Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчав. Фото Колаж "Телеграфу"

Перевізники пояснюють це зростанням цін на паливо та послуги, але пасажири незадоволені

У лютому 2025 року проїзд на громадському транспорті у Києві та області подорожчав. Автопідприємства — перевізники пояснюють це зростанням цін на паливо для маршрутних автобусів, а також зростанням цін на послуги перевезень. Водночас пасажири висловлюють своє незадоволення ситуацією.

Про це повідомляє "Телеграф". Вартість проїзду збільшилася на маршрутах у Києві, Ірпені та Борисполі. Так, у Facebook-спільноті "Я люблю Ірпінь" пишуть, що вартість проїзду на таксомоторному маршруті №422 "Буча — станція метро Академмістечко" складатиме від 45 до 50 гривень.

Схожа ситуація на таксомоторному маршруті №379 "Ірпінь (житловий комплекс "Гранд Лайф" — станція метро Академмістечко").

Тим часом підприємство "Обухівтранс" підвищує тарифи на маршрут Обухів-Київ з 6 лютого до 70 гривень.

Джерело: www.facebook.com/variantobukhiv

А ось проїзд на таксомоторному маршруті №316 (до станції метро "Лівобережна") коштуватиме 85 гривень. Проїзд до станції метро "Бориспільська", за попередніми даними, коштуватиме 65 гривень.

Джерело: www.facebook.com/groups/iloveboryspil
Джерело: www.facebook.com/groups/iloveboryspil

Користувачі соцмереж незадоволені підвищенням цін на проїзд. Люди не розуміють, чому проїзд дорожчає, а якість перевезень та транспорту краще не стає.

"Це яку зарплату потрібно мати", "Ціни зростають, а маршрутки не ремонтують", "Час створити муніципальний автотранспорт", — такі були коментарі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві пропонують змінити роботу громадського транспорту під час повітряних тривог.

Теги:
#Київ #Київська область #Реакція #Соцмережі #Обурення #Подорожчання #Проїзд #Громадський транспорт