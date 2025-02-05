"Це яку зарплату треба мати": українці не стрималися через подорожчання проїзду до Києва

Перевізники пояснюють це зростанням цін на паливо та послуги, але пасажири незадоволені

У лютому 2025 року проїзд на громадському транспорті у Києві та області подорожчав. Автопідприємства — перевізники пояснюють це зростанням цін на паливо для маршрутних автобусів, а також зростанням цін на послуги перевезень. Водночас пасажири висловлюють своє незадоволення ситуацією.

Про це повідомляє "Телеграф". Вартість проїзду збільшилася на маршрутах у Києві, Ірпені та Борисполі. Так, у Facebook-спільноті "Я люблю Ірпінь" пишуть, що вартість проїзду на таксомоторному маршруті №422 "Буча — станція метро Академмістечко" складатиме від 45 до 50 гривень.

Схожа ситуація на таксомоторному маршруті №379 "Ірпінь (житловий комплекс "Гранд Лайф" — станція метро Академмістечко").

Тим часом підприємство "Обухівтранс" підвищує тарифи на маршрут Обухів-Київ з 6 лютого до 70 гривень.

А ось проїзд на таксомоторному маршруті №316 (до станції метро "Лівобережна") коштуватиме 85 гривень. Проїзд до станції метро "Бориспільська", за попередніми даними, коштуватиме 65 гривень.

Користувачі соцмереж незадоволені підвищенням цін на проїзд. Люди не розуміють, чому проїзд дорожчає, а якість перевезень та транспорту краще не стає.

"Це яку зарплату потрібно мати", "Ціни зростають, а маршрутки не ремонтують", "Час створити муніципальний автотранспорт", — такі були коментарі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві пропонують змінити роботу громадського транспорту під час повітряних тривог.