За місяць можно купити смартфон: скільки грошей втрачають жителі Києва через підвищення тарифів на проїзд

Громадський транспорт дорожчає, а якість не змінюється — обурення мешканців Київщини

У лютому 2025 року в Києві та області знову зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Перевізники пояснюють підвищення тарифів подорожчанням пального та загальним зростанням витрат на обслуговування транспорту.

Водночас пасажири обурені — якість перевезень не покращується, а ціни ростуть щороку.

Нові тарифи на популярних маршрутах

Маршрут №422 (Буча — метро "Академмістечко") — тепер коштує 45-50 гривень.

— тепер коштує 45-50 гривень. Маршрут №379 (Ірпінь — метро "Академмістечко") — також подорожчав до 45-50 грн.

— також подорожчав до 45-50 грн. Обухів — Київ (маршрут "Обухівтранс") — з 6 лютого проїзд обійдеться у 70 гривень.

(маршрут "Обухівтранс") — з 6 лютого проїзд обійдеться у 70 гривень. Маршрут №316 (Бориспіль — метро "Лівобережна") — коштує 85 гривень.

— коштує 85 гривень. До метро "Бориспільська" — ціна становить 65 гривень.

Такі ціни особливо болісно відчувають пасажири, які щодня їздять на роботу з передмістя до столиці та назад. Якщо порахувати, то лише на поїздки до роботи мешканці області можуть витрачати понад 3 тисячі гривень на місяць.

Що можна купити за гроші, витрачені на проїзд?

Підрахуймо, що може дозволити собі киянин або мешканець області, якщо витрати на транспорт перевести в інші блага:

На 3 тисячі гривень можна придбати близько 15 кг м'яса чи 100 літрів молока.

можна придбати близько 15 кг м'яса чи 100 літрів молока. Це приблизно 40-50 чашок кави в популярних кав'ярнях столиці.

Такої ж суми вистачить, щоб купити підписку на стримінгові сервіси на цілий рік або придбати базовий смартфон.

Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг у невеликій квартирі.

Підвищення тарифів викликало хвилю обурення серед мешканців Києва та області. У соцмережах люди масово скаржаться на те, що якість послуг залишається низькою. Пасажири нарікають на старі, несправні маршрутки, відсутність комфорту та перевантажені салони.

"Це яку зарплату потрібно мати, щоб оплачувати такий проїзд?" — запитують користувачі у Facebook.

"Ціни ростуть, а маршрутки, як були розвалюхами, так і залишаються," — зазначає один із коментаторів.

"Час створювати муніципальний автотранспорт, щоб припинити цей транспортний хаос," — пишуть розчаровані мешканці.

Чи є вихід?

Подорожчання транспорту стає постійною реальністю для мешканців Київщини. Експерти наголошують, що розв'язання проблеми лежить у розвитку муніципального транспорту, що дозволить зробити перевезення доступнішими. Водночас пасажирам залишається лише пристосовуватися до нових умов або шукати альтернативи, наприклад, організовувати спільні поїздки.

Залишається сподіватися, що якість перевезень у майбутньому таки відповідатиме зростаючим цінам.

Раніше "Телеграф" писав, що глава КМВА назвав дві причини, чому роботу транспорту під час тривог треба міняти.