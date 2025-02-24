Масляний тиждень. Де можна зекономити на солоних млинцях

Українці можуть заощадити до 6 гривень

В Україні розпочалась Масниця, яка завершиться тільки на початку наступного тижня. Під час цього свята українці найбільше вживають молочних продуктів чи страв з них, зокрема млинців.

Однак є ті, що не хочуть стояти на кухні й готувати цю страву. "Телеграф" вирішив розібратись, де наразі можна зекономити на млинцях в магазинах. Для прикладу ми взяли солоні млинці.

Де можна найдешевше купити млинці з м'ясом

310 грамів млинців з м'ясом від "Левада" за найнижчою ціною можна купити в "Фора" — 59,90 гривень. Товар не є акційним.

Трохи вищий цінник на ці млинці є в "Сільпо". Ця мережа пропонує товар за 61,99 гривні.

Вартість в 63,07 гривень на цей товар є в "Metro".

А от найдорожчий продукт з-поміж запропонованих наявний в "Varus" — 65,80 гривень.

Крім того, ми вирішили дізнатись, скільки коштують млинці зі куркою та грибами в "Галя Балувана". Ця мережа пропонує купити 500 грамів товару за 122,50 гривень. Відповідно, 310 грамів — це 75,95 гривні.

Отже, заощадити на шести млинцях від "Левада" зі курячим м'ясом можна в "Фора", купивши їх за 59,90 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні дешевше купувати продукти для борщу.