Свято Масляної й не тільки: що суворо заборонено робити сьогодні 24 лютого

Цього тижня християни готуються до Великого посту 2025

Сьогодні — третя річниця повномасштабної війни Росії проти України. Християни східного обряду за календарем свят 24 лютого зустрічають Масляний тиждень 2025, а також перше і друге Обретіння голови Іоанна Предтечі.

Іоанн Хреститель є найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив його пришестя. Він вів аскетичний спосіб життя у пустелі, проповідував серед юдеїв і здійснив обряд хрещення Спасителя у водах річки Йордан. За наказом цариці Іродіади та її дочки Соломії Іоанн був страчений. Християни зверталися до святого Іоанна Предтечі з молитвами про зцілення від головного болю, здоров’я дітей та багатий урожай.

Масляна 2025: традиції і прикмети

У 2025 році Масляна пройде з 24 лютого по 2 березня згідно з новоюліанським календарем, за тиждень до початку Великого посту. Раніше "Телеграф" писав, що кожен день Масляного (Сирного) тижня має своє особливе значення.

Масляна – це не лише релігійне свято, а й значуща культурна подія з багатовіковою історією. Протягом цього тижня українці проводжають зиму та зустрічають весну, яка календарно настане у суботу, 1 березня.

У цей період християни виключають із раціону м’ясо та рибу, але продовжують вживати молочні продукти та яйця. Основу святкових страв та випічки становлять сир, яйця та масло. Традиційними частуваннями на Масляну вважаються млинці та вареники.

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Що не можна робити 24 лютого

Рано лягати спати — в дім може пробратися нечисть і почати бешкетувати.

Готувати страви з м’яса — це відвадить удачу та успіх.

Рубати дерева і корчувати пні – до нещастя.

Палити багаття — в них може згоріти щастя, в сім’ї трапиться розлад, сварки та розставання.

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У кого іменини 24 лютого

Сьогодні іменини святкують Іван та Іларіон.

Нагадаємо, що цього місяця випадає низка державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.