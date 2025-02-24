Масленичная неделя. Где можно сэкономить на соленых блинчиках

Украинцы могут сэкономить до 6 гривен

В Украине началась Масленица, которая завершится только в начале следующей недели. Во время этого праздника украинцы больше всего употребляют молочных продуктов или блюд из них, в частности блинов.

Однако есть те, кто не хочет стоять на кухне и готовить это блюдо. "Телеграф" решил разобраться, где сейчас можно сэкономить на блинах в магазинах. Для примера мы взяли соленые блины.

Где можно дешевле всего купить блины с мясом?

310 граммов блинов с мясом от "Левада" по самой низкой цене можно купить у "Фора" — 59,90 гривны. Товар не является акционным.

Чуть более высокий ценник на эти блины есть в "Сільпо". Эта сеть предлагает товар за 61,99 грн.

Стоимость в 63,07 гривны на этот товар есть в "Metro".

А вот самый дорогой продукт из предложенных есть в "Varus" — 65,80 гривны.

Кроме того, мы решили узнать, сколько стоят блины с курицей и грибами в "Галя Балувана". Эта сеть предлагает купить 500 граммов товара за 122,50 гривны. Соответственно, 310 граммов — это 75,95 гривны.

Следовательно, сэкономить на шести блинах от "Левада" с куриным мясом можно у "Фора", купив их за 59,90 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине дешевле всего покупать продукты для борща.