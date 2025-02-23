Різниця у понад 200 грн. Скільки коштує олія в Польщі та Україні, порівняння цін

У формування цін є нюанс

На тлі постійного зростання цін на продукти в Україні у багатьох формується думка, що за кордоном дешевше. І деякі продукти дійсно коштують менше, як от у Польщі. Проте чи стосується це соняшникової та оливкової олії.

"Телеграф" порівняв ціни на олію у польському магазині "Biedronka" та українському АТБ. Зауважимо, що ціни можуть відрізнятись від фактичних, залежно від регіону та наявності акцій.

Соняшникова олія

У Польщі 1 л соняшникової олії за спеціальною пропозицією можна придбати за 1 злотих, тобто 10,47 грн. Тим часом в Україні олія коштує від 68 грн за 0,9 л. Тобто різниця в ціні майже в 6 разів.

Продають у польському магазині олію і в 5 л пляшках за 39,95 злотих, що в гривнях становить 418,15 грн. В АТБ такого фасування немає, проте три літри можна придбати за 228 грн. Тут різниця в ціні не сильно помітна.

Оливкова олія

Два літри оливкової олії в Польщі продають за 21,49 злотих, тобто за 223,94 грн. В Україні ж олія у скляних пляшках по 250 мл коштує 226,90 грн без акції та 190,90 грн за знижкою. Один літр оливкової олії в пластиковій пляшці можна придбати 338 грн без акції та 272, 56 грн за знижкою.

Якщо підрахувати, то у Польщі оливкова олія 1 л коштує 112 грн, а в Україні 338 грн. Тобто різниця складає 226 грн.

Аналізуючи усі вище викладені цифри, можна дійти висновку, що оливкова та соняшникові олії дійсно дешевше коштують в Польщі. Але тут є нюанс, адже на формування ціни впливає податок на додану вартість (ПДВ). У Польщі він становить 5%, а в Україні — 20%. Саме тому ціна на більшість продуктів так сильно відрізняється.

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