Масло в Польщі дешевше, ніж в Україні: порівняння цін

Чому масло в Польщі коштує менше, ніж в Україні?

Польська мережа Biedronka та український АТБ позиціонують себе як магазини з доступними цінами. Але наскільки це відповідає дійсності, якщо порівняти вартість однакових продуктів?

"Телеграф" вирішив перевірити цінову політику двох ритейлерів на прикладі вершкового масла, спредів та маргарину.

Цінове порівняння: Польща vs. Україна

Ми відібрали чотири аналогічні позиції з обох супермаркетів:

Масло безлактозне

Biedronka – 8,99 злотих (приблизно 97 грн)

АТБ – 101 грн

Різниця: в Україні дорожче на 4 грн

Анна Нестерова, "Телеграф"

Суміш рослинно-вершкова

Biedronka – 3,99 злотих (приблизно 43 грн)

АТБ – 48 грн

Різниця: в Україні дорожче на 5 грн

Маргарин

Biedronka – 4,69 злотих (приблизно 51 грн)

АТБ – 49 грн

Різниця: у Польщі дорожче на 2 грн

Анна Нестерова, "Телеграф"

Масло екстра

Biedronka – 9,49 злотих (приблизно 103 грн)

АТБ – 124 грн

Різниця: в Україні дорожче на 21 грн

Анна Нестерова, "Телеграф"

На перший погляд, ціни на окремі товари не дуже відрізняються, але загалом масло в Польщі дешевше, особливо якщо говорити про категорію "екстра". Найбільша різниця помітна саме тут – 124 грн в Україні проти 103 грн у Польщі.

Єдина позиція, де Польща програє за ціною – маргарин: у Biedronka він коштує на 2 грн дорожче, ніж в українському АТБ.

Попри те, що обидва магазини позиціонують себе як бюджетні, у Польщі масло загалом обходиться дешевше, що особливо помітно на продуктах вищої якості. Це може бути результатом як нижчих податків, так і економічних факторів, які впливають на формування цін у двох країнах.

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