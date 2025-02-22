Готуєтесь до виходу на пенсію? Скільки стажу потрібно мати у 2025 році

Вимоги до страхового стажу у 2025 році змінились

З 1 січня 2025 року в Україні зросла кількість страхового стажу, потрібного для виходу на пенсію за віком. Відтепер, щоб отримати пенсійні виплати у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки зафіксованого та підтвердженого стажу. Пенсіонерам цьогоріч пощастило, вже за 3 роки, у 2028 році, для виходу на пенсію у 60 років вимагатимуть вже 35 років стажу.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році?

Відповідно до даних Пенсійного фонду України, у 2025 році пенсія за віком призначатиметься за такими умовами:

60 років – якщо особа має від 32 років стажу ;

– якщо особа має ; 63 роки – за наявності від 22 до 32 років стажу ;

– за наявності ; 65 років – для осіб зі страховим стажем від 15 до 22 років.

Якщо людина до 65 років не набрала мінімальні 15 років стажу, пенсія за віком їй не призначається. Натомість можливо отримати державну соціальну допомогу, розмір якої у 2024 році складає 2361 грн. Якщо кількість стажу набирається до досягнення вікової межі (після 60 років) можна звернутися по пенсію і в 61 чи 62.

Як обчислюється страховий стаж?

Після 1 січня 2004 року – стаж рахується на основі даних персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді України. Усі внески, що сплачувалися роботодавцем або самою особою (для ФОПів, самозайнятих), фіксуються в електронному реєстрі. До 1 січня 2004 року – стаж підтверджується записами у трудовій книжці, довідками з місць роботи, документами з архіву.

Які періоди зараховуються до страхового стажу?

Офіційне працевлаштування зі сплатою ЄСВ.

Військова служба.

Період отримання допомоги по безробіттю (якщо здійснювалися відповідні внески).

Декретна відпустка (зараховується коштом державних внесків).

Догляд за дитиною до 3 років або за людиною з інвалідністю першої групи.

Добровільна участь у системі пенсійного страхування (для ФОПів, самозайнятих осіб).

Якщо трудова книжка була оцифрована, пенсія може призначатися автоматично. В іншому випадку необхідно подавати заяву та додаткові документи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що роки навчання можуть зарахувати до страхового стажу, якщо воно припало на період до 2004 року. Якщо стажу не вистачає — його можна докупити.