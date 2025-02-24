Минимальные пенсию, зарплату и прожиточный минимум хотят поднять в три этапа. Какими будут окончательные суммы
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Три основных выплаты в Украине планируют повысить
В течение весны-осени 2025 года в Украине хотят повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум. Первое повышение может состояться уже в апреле.
Согласно законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" о повышении размеров прожиточных минимумов, минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту", увеличение может произойти поэтапно — в апреле, июле и октябре.
В документе указано, что выплаты будут расти так:
С 1 апреля минимальная зарплата составит 9 100 гривен (55 гривен в час), с 1 июля — 10 100 гривен (61 гривна в час), а с 1 октября — 11 184 гривны (68 гривен в час).
Кроме того, будет повышена минимальная пенсия. Сейчас она составляет 2 361 гривны. С 1 апреля она вырастет до 3 407 гривен, с 1 июля — до 4 808 гривен, а с 1 октября — больше 7 000 гривен.
В то же время прожиточный минимум увеличится:
- для детей до 6 лет:
- с 1 апреля до 3627 гривен;
- с 1 июля — до 5 110 гривен;
- а с 1 октября – до 7 533 гривен.
- для детей от 6 до 18 лет:
- с 1 апреля — 4 571 гривна;
- с 1 июля — 6 451 гривна;
- с 1 октября — 9 467 гривен.
- для трудоспособного населения:
- с 1 апреля — 5 400 гривен;
- с 1 июля — 7 620 гривен;
- с 1 октября — 11 184 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию рассчитывает мужчина в 65 лет, имеющий минимальный стаж и получающий минимальную зарплату.