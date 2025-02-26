Заблокували рахунки через борг? Як дізнатись точну суму та сплатити виконавчій службі

Є одразу кілька способів, один з яких дозволяє водночас і сплатити борг

Все більше громадян стикаються з несподіваним блокуванням банківських рахунків через арешт у зв’язку з виконавчим провадженням. У більшості випадків люди дізнаються про це лише тоді, коли не можуть скористатися своїми грошима.

У Південному МУ Мінюста наголошують, що уникнути таких ситуацій можна перевіривши борги та виконавчі провадження у застосунку "Дія". Зазначимо, що виконавче провадження — це стягнення боргу на підставі рішення суду або інших уповноважених органів.

Як перевірити арешт коштів у "Дії"

Авторизуйтесь у застосунку "Дія". Перейдіть до розділу "Сервіси". Оберіть пункт "Виконавчі провадження". Якщо у вас є борги чи штрафи, тут буде відображена вся відповідна інформація.

У "Дії" можна побачити номер провадження, суму боргу, постанови, винесені в межах провадження, контактні дані виконавця тощо. Якщо "Дія" їх не знаходить — висвітиться відповідне повідомлення, проте є й інші джерела, де можна перевірити стан своїх боргів.

Як перевірити виконавчі провадження в "Дії"

Перевірка боргів через АСВП

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) може використовуватись повноцінно, якщо виконавець надіслав на вашу поштову адресу Постанову про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором доступу. Маючи цей ідентифікатор, ви можете переглядати повну інформацію про своє провадження онлайн.

Якщо виконавець не надіслав постанову з ідентифікатором доступу, ви все одно можете здійснювати пошук у системі за ПІБ боржника, щоб дізнатися статус провадження (наприклад: "Зупинено", "Завершено", "Відкрито").

Крім того, АСВП дозволяє боржникам сплачувати борги онлайн. Оплата здійснюється через сайт АСВП asvpweb.minjust.gov.ua у блоці "Доступ сторін до виконавчого провадження", натиснувши кнопку "Перейти до сплати". Квитанція про оплату буде надіслана на електронну адресу платника.

Де ще можна перевірити борги?

Окрім "Дії" та АСВП, інформацію про арешти можна дізнатися через:

Єдиний реєстр боржників erb.minjust.gov.ua

erb.minjust.gov.ua Онлайн-будинок юстиції online.minjust.gov.ua

"Телеграф" раніше розповідав, як користуватися Єдиним реєстром боржників. Там можна також перевірити й інших людей, окрім себе, на наявність заборгованостей та відкритих виконавчих проваджень.